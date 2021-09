Maria Grazia Cucinotta fuori di sè “Non sono una stupida …”

Conosciamo tutti Maria Grazia Cucinotta per essere una nota attrice, una tra le più belle e le più talentuose del nostro paese. Ha raggiunto la sua massima popolarità tanti anni fa ed è anche conosciuta a livello internazionale per aver preso parte al film Il Postino al fianco di Massimo Troisi. Indimenticabile anche la sua comparsa nel film della Saga 007 Il mondo non basta. Poi per qualche anno, pare che sia scomparsa dal mondo dello spettacolo, anche se in realtà ha trasformato la sua professione, diventando anche una produttrice cinematografica. Ha alle spalle anche un passato da modella. Ad ogni modo, sembra che la nota attrice fosse pronta per iniziare una nuova avventura, ovvero un nuovo programma intitolato Missione Beauty. Poi è accaduto qualcosa di clamoroso e di inaspettato che ha fatto rimanere parecchio male l’attrice. Di cosa si tratta?

Maria Grazia Cucinotta, sfuma un importante progetto

Maria Grazia Cucinotta, come già abbiamo avuto modo di anticipare, pare fosse pronta per iniziare un nuovo programma su Rai 2 intitolato Missione Beaty. Poi però è accaduto qualcosa ed il programma è stato affidato all’ex velina Melissa Satta. Nel corso di una intervista che Maria Grazia Cucinotta ha rilasciato a Davide Maggio, sembra che abbia espresso il suo disappunto ed anche il suo stupore, oltre che l’amarezza per aver visto infrangere questo progetto.

Missione Beaty, improvvisamente la conduzione passa a Melissa Satta

“Questo programma era nato da un’idea del mio parrucchiere Antonio Pruno. Con lui erano anni che dicevamo di fare un talent su parrucchieri e sulla bellezza. Tramite una mia amica che lavora nelle produzioni tv, avevamo contattato Chiara Salvo, che fa la produttrice televisiva e che già conoscevo, e le avevamo affidato di portare avanti il progetto”. Questo quanto raccontato dalla Cucinotta. Secondo, quanto raccontato ancora dalla nota attrice, sembra che ad un certo punto, Chiara l’avesse contattata per dirle che purtroppo Antonio non aveva abbastanza follower e quindi non era considerato un influencer e che per questo motivo la stessa si tirava indietro.

Il disappunto e la rabbia dell’attrice

” Quando lei ha capito che io non avrei mai mollato la presa su Antonio, ha cominciato a tirare in ballo il fatto che ci fosse un problema con un altro mio programma su La7. Ma io non sono stupida e lavoro da 36 anni in questo mondo. La Rai non c’entra assolutamente nulla, lo so per certo. Non è stata la Rai a opporsi. Rai non si sarebbe mai permessa di fare una cosa del genere. Io sono nata con la Rai, lì mi vogliono bene tutti e mi hanno sempre stimata“. Questo ancora il racconto di Maria Grazia che ha aggiunto “Mi trema la voce, perché ci sono cascata come una cretina”. Missione Beaty alla fine andrà comunque in onda, ma sarà condotto da Melissa Satta. Ad ogni modo, l’attrice ha dichiarato di non avere nulla contro l’ex velina, anzi per lei ha riservato delle bellissime parole. Si è detta comunque dispiaciuta per le modalità di quanto è accaduto e del fatto che comunque il suo amico Antonio abbia avuto delle conseguenze piuttosto pesanti. “L’idea e il sogno erano suoi. Così l’hanno mortificato”, ha aggiunto ancora la Cucinotta.