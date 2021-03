Maria Grazia Cucinotta, il buongiorno più bello: il selfie fa sognare – FOTO

Maria Grazia Cucinotta sfoggia un volto limpido e delicato. Il buongiorno si vede dal primo mattino: i follower di Instagram non stanno nella pelle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

L’attrice più affascinante degli ultimi tempi non può che essere Maria Grazia Cucinotta. La superstar del cinema internazionale è molto attiva in questo periodo su Instagram. Per lei si tratta del secondo banco di prova per rilanciare nuovamente le sue aspiratissime ambizioni.

La produttrice cinematografica di origini messinesi ha fatto gavetta per ritagliarsi un posto tra i big del mondo dello spettacolo. L’abbiamo vista maturare esperienze di recitazione, ne “Il Postino”, al fianco del grande attore napoletano, Massimo Troisi, durante il quale ha perso la vita.

Poi la definitiva apparizione sul grande schermo per “007 – Il mondo non basta”. Il ruolo di comparsa nel film ha evidenziato ancor più le qualità del suo repertorio, fino alla piena affermazione nel settore dove ha dato la vita esi rivela per ciò che è tutt’oggi

LEGGI ANCHE —–> Paola Di Benedetto sotto la giacca non ha nulla! Bella da morire – FOTO

Maria Grazia Cucinotta, lo sguardo cattura le attenzioni dei fan: elegante e raffinata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Tra le attrici più discusse del cinema italiano ed internazionale, Maria Grazia Cucinotta occupa una posizione di assoluto privilegio. La pandemia da Covid-19 ha arrestato purtroppo le pratiche del nuovo progetto cinematografico, che la vedeva protagonista nella realtà urbana di Hangzhou.

Lo scorrere del tempo, per lei non è mai tempo perduto. Non aveva mai svolto così a fondo il ruolo di mamma per la sua amatissima, Giulia, ma poi ci ha pensato la sua positività, la forza e il coraggio da dentro a spingerla per rimanere sempre belli e rinnovati con se stessi.

LEGGI ANCHE —–> Dayane Mello, décolleté è troppo profondo: la FOTO lascia a bocca aperta

Ecco dunque, Maria Grazia nelle vesti di donna casalinga, nello sfoggiare in pubblico la sua grandezza estetica. Sembra essere tornati indietro di qualche anno, dove la diretta interessata offriva i “Buongiorno” a colpi di bellezza da sogno. Come suo solito, la Cucinotta appare elegante, raffinata e con quello sguardo profondo che non tradisce affatto le esigenze di un pubblico, costantemente dalla sua parte

L’articolo Maria Grazia Cucinotta, il buongiorno più bello: il selfie fa sognare – FOTO proviene da Ultimaparola.com.