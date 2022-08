Maria Laura De Vitis delusa da Luca Daffrè: “Uno stratega, mi ha mentito”

Luca Daffrè nel mirino dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi: il duro affondo

Maria Laura De Vitis ha rilasciato un’intervista al giornalista di Novella 2000 Armando Sanchez. E proprio quest’ultimo le ha subito fatto presente di aver letto sui giornali alcuni suoi attacchi ben assestati nei confronti del modello, con cui ha costruito un bel rapporto nel mesi passati in Honduras. La ragazza non ha quindi fatto mistero di esserci rimasta molto male perchè una volta finito il reality è praticamente scomparso:

“E’ un grande stratega e mi ha mentito…Si è avvicinato a me solo perchè ha capito che ero un personaggio forte…Una volta finito il reality è sparito nel nulla…”

Maria Laura De Vitis non ha pietà dell’ex naufrago dell’Isola: “Ha fatto una pessima figura”

L’ex naufraga del reality show condotto da Ilary Blasi è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Luca Daffrè. Difatti l’ex naufraga, in questa intervista rilasciata ad Armando Sanchez su Novella 2000, ha poi sferrato un nuovo attacco nei confronti di quest’ultimo non facendo mistero di credere che sparendo nel nulla una volta finito il reality show adventure di Canale 5 avrebbe fatto una figura barbina:

“Ha fatto una pessima figura, ma, come si dice: quel che semini, raccogli…Un giorno lo capirà…”

Insomma la giovane soubrette, che ha recentemente attaccato Lory Del Santo, non ha certo nascosto tutto il suo disappunto per il modo in cui il modello ed ex protagonista di Uomini e Donne si è comportato nei suoi confronti. Quest’ultimo le risponderà per le rime?

Lory Del Santo nel mirino della soubrette: “E’ stata ambigua”

Armando Sanchez su Novella 2000 ha poi fatto presente a Maria Laura De Vitis che ha avuto recentemente da ridire anche nei confronti della popolare ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che per un soffio non è riuscita ad arrivare alla finalissima. E la ragazza non ha nascosto di essere rimasta delusa anche da quest’ultima, visto che nei suoi confronti ha sempre avuto un atteggiamento decisamente ambiguo:

“All’inizio mi dava tanti consigli, solo che sono rimasta un po’ delusa…Era un po’ ambigua nel comportamento…Prima mi faceva i complimenti e poi diceva agli altri che ero una stratega…”

Per tale ragione la giovane soubrette non ha fatto mistero di credere sia stata di una falsità senza precedenti.

