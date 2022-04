maria-teresa-lorusso-eletta-presidente-della-confraternita-di-san-giuseppe

Rinnovato il consiglio direttivo del sodalizio.

FASANO – Si respira aria di cambiamento e di novità nella Confraternita di San Giuseppe. Lo scorso lunedì 25 aprile, tutti i confratelli sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo consiglio direttivo del sodalizio. Fra i dieci candidati in lista, è Maria Teresa Lorusso la nuova presidente della Confraternita di San Giuseppe, eletta con ben 91 preferenze. Ad affiancarla in questo nuovo impegno saranno Achille Boggia (vice presidente), Vera Narducci, Oronzo Loprete e Luigi Nistri (consiglieri).

Maria Teresa Lorusso, che prende il posto di Tommaso Narducci, è la prima presidente donna eletta nella storia della congregazione: iscritta dal 1994, ha ricoperto l’incarico di consigliere e tesoriere dal 1995 al 1998 e dal 1999 ad oggi quello di tesoriere.

Buon cammino alla presidente e al suo nuovo direttivo.

