maria-teresa-ruta-al-veleno-contro-tommaso-zorzi:-“in-una-chat-…”

Si continua a parlare del Grande fratello vip e nello specifico di Katia Ricciarelli, una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality di Canale 5. Molti telespettatori in questi giorni sembra siano intervenuti anche sui social ed abbiano addirittura chiesto la squalifica della cantante lirica. Molti altri hanno invece chiesto l’intervento degli sponsor per cercare di ripristinare l’ordine all’interno della casa. Sono anche diversi i personaggi televisivi che si sono espressi circa il comportamento della Ricciarelli e se da una parte molti sono stati clementi con lei, altri invece hanno proprio sparato a zero. Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ad esempio era intervenuto ed aveva utilizzato delle parole molto dure per la Ricciarelli. Adesso invece, sembra sia intervenuta Maria Teresa Ruta, la quale è scesa in difesa della cantante. Ma cosa ha dichiarato?

Grande fratello vip, Maria Teresa Ruta racconta la sua esperienza

Lo scorso anno l’edizione del Grande fratello è stata davvero molto ricca di colpi di scena. Diversi i personaggi che hanno preso parte al reality, tra i quali Maria Teresa Ruta, la quale ha legato con diversi personaggi all’interno della casa, come Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. In questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove sembra abbia dichiarato di essere rimasta delusa da Tommaso.

Le parole sugli ex coinquilini

“Se ho ancora rapporti con i miei ex compagni del reality? Con le donne sì. Le sento quasi tutte, da Rosalinda Cannavò a Stefania Orlando. Gli uomini un po’ meno. In particolare mi ha deluso Tommaso Zorzi. Pensi che avevamo partecipato alla stessa edizione di Pechino Express: quando è finito il programma, tutti noi avevamo una chat di gruppo sul telefono. Non appena l’abbiamo creata, lui è uscito subito. La sua natura è questa, è un solitario. L’ho ritrovato al GF Vip, siamo stati bene. Poi l’ho perso di nuovo. Capita. Nessun dramma”. Queste le parole di Maria Teresa, parole che non hanno di fatto stupito, visto che anche lo stesso Tommaso un pò di tempo fa aveva in qualche modo delineato la situazione. La showgirl si è poi espressa sull’edizione attuale parlando di diverse dinamiche e di diversi componenti.

“Non mi piace assolutamente il triangolo Alex–Delia–Soleil. Invece mi piacerebbe avere un confronto faccia a faccia con Katia Ricciarelli, le spiego perché. Katia non si sta rendendo conto che sta mettendo una macchia sulla sua carriera splendida. E sulla sua persona altrettanto magnifica. Il GF Vip è una bolla dove stanchezza e noia a volte ti fanno inciampare. Katia è caduta, io saprei come risollevarla. Tifo per lei. Il mio ex marito Amedeo? Certo, al GF Vip non ha fatto una grande figura. Forse avrebbe dovuto imparare da Giucas Casella che si finge molto leggero, ma in realtà è molto furbo. Poi per la questione della fidanzata di Amedeo, cambiamo domanda. Andiamo avanti. C’è stata una mancanza di rispetto totale verso i miei figli”. Queste ancora le parole della Ruta la quale è stata come sempre schietta e sincera.