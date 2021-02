Maria Teresa Ruta bomba sul Gf Vip: “Tutto organizzato, Bombe create ad arte per dare la vittoria a questo concorrente. Ecco perchè dicevo bugie”Fan insorgono

Maria Teresa Ruta ha svelato di aver mentito più volte nella casa del Grande Fratello Vip per difendere Tommaso Zorzi. La donna è stata eliminata dal reality di Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata, ma prima di uscire si è lasciata scappare la verità su molte delle dinamiche che avvengono all’interno della casa più spiata d’Italia, che sarebbero state spesso pilotate dagli stessi concorrenti. E’ stato nel corso di una conversazione con Dayane Mello che la ex giornalista sportiva ha svelato i retroscena di alcune discussione, create solo per salvare Zorzi.

Al Grande Fratello Vip nell’ultima settimana la tensione è stata alta. Tommaso Zorzi ha deciso, contro ogni aspettativa, di nominare Maria Teresa Ruta. Tra i due è nata una profonda amicizia sin dal primo momento e hanno sempre condiviso anche il letto. Ma l’aspirante presentatore riserva molte sorprese e ha riversato la sua rabbia proprio sulla donna che gli è sempre stata accanto. A scatenarlo l’episodio con Francesco Baccini. La giornalista ha raccontato di aver passato con il cantante varie serata di fuoco, una tra queste interrotta dall’arrivo della figlia.

Purtroppo per lei, Francesco Baccini ha deciso di intervenire in prima persona sull’argomento al Grande Fratello Vip, smentendo Maria Teresa Ruta e facendole fare una pessima figura, sia con i telespettatori che con i suoi coinquilini. Il cantante ha raccontato infatti che la serata passata insieme è stata una sola, ed è stata interrotta non dalla figlia, ma dal fidanzato della donna che è entrato improvvisamente in casa creando un bel polverone. La donna non ha smentito le sue parole, in totale disaccordo con quello che lei aveva raccontato precedentemente.

E’ stato a causa di questa vicenda che Tommaso Zorzi si è detto deluso da Maria Teresa Ruta e diffidente riguardo tutte le altre storie raccontate dalla donna, che aveva precedentemente vantato dei flirt anche con Alberto di Monaco e Alain Delon. Ha quindi deciso di nominarla, partecipando attivamente alla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip. Dopo ben 21 nomination concluse con l’uscita di altri concorrenti, le “bugie” della donna hanno colpito anche i telespettatori, che hanno quindi deciso di non salvarla determinando la sua esclusione dal reality.

E’ stata proprio Dayane Mello a rivelare a Maria Teresa Ruta il tradimento dell’amico, diventano così la confidente della donna nella sua ultima difficile settimana. “Immagino che tu ci stia soffrendo, lo hai protetto come un figlio”, ha detto la modella e la conduttrice ha affermato di aver fatto per l’influencer molte cose, difendendolo e persino mentendo per lui.. “Certo, anche perché io più di una volta, lui voleva andare via – ha raccontato -. Io ho fatto davvero delle cose incredibili. Quando ha litigato con Stefania ho inventato quella storia, quella di Filippo, ho inventato cose…proprio per creare altre bombe, anche quando Stefania voleva andare via”. Bugie e tranelli nella casa del Grande Fratello Vip. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

