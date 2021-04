maria-teresa-ruta,-retroscena-su-guenda-goria:-“con-lei-ho-sbagliato”

Maria Teresa Ruta sul rapporto con Guenda Goria: “Non deve chiedermi scusa”

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, madre e figlia il cui rapporto ha avuto modo di palesarsi al pubblico durante la quinta edizione del GF Vip, hanno rilasciato un’intervista a Rai Radio 1 durante la quale si sono proprio soffermate sul loro rapporto. Una delle domande poste riguardava il dirsi qualcosa che non era mai stato detto in precedenza, e Guenda ha sottolineato quanto la madre sia un grande esempio per lei e quanto sia una grande persona. Maria Teresa Ruta, invece, ha voluto esprimersi in merito ad alcune incomprensioni avute con Guenda in passato, e dichiarando con la sua solita dolcezza: “Non deve chiedere mai scusa, i genitori possono sbagliare, io con lei ho sbagliato e sono io che devo chiedere scusa a lei”

Guenda Goria sulle incomprensioni con Maria Teresa Ruta: “Avevo bisogno di più tempo”

Le parole di Maria Teresa Ruta sono riferite ad alcune incomprensioni nate in passato, e a tal proposito durante l’intervista a Rai Radio 1 Guenda Goria, che di recente ha replicato duramente ad alcune critiche, ha approfondito l’argomento raccontando di come, a volte, l’entusiasmo della madre e la sua vitalità siano in qualche modo controproducenti per chi, come lei, è una persona con una sensibilità diversa. “Mia madre è un treno…é una donna che sa quello che vuole” ha dichiarato Guenda Goria, che poi ha proseguito spiegando: “É una donna che ricerca la felicità ed è una donna travolgente…Ci sono però momenti in cui i figli restano indietro e non ce la fanno a seguire il ritmo […]una come me, sensibile ed emotiva, aveva bisogno di più tempo”.

Maria Teresa Ruta sul rapporto con la madre: “Si arrabbiava”

Maria Teresa Ruta ha raccontato a Rai Radio 1, proprio in rapporto al discorso madre-figlia, anche qual era il suo rapporto con la madre e come quest’ultima viveva la vita professionale della figlia, all’epoca alla ricerca di un suo posto nel mondo. Maria Teresa Ruta ha spiegato che sua madre spesso si arrabbiava con lei quando faceva un provino che non andava bene “Quando sono partita per Roma per trovare la strada della conduttrice ho fatto tanti provini e spesso non lo dicevo a mia madre” ha raccontato la Ruta, poi spiegando come la madre reagiva: “È iniziata una sorta di scaramanzia, mia madre proprio si arrabbiava, mi chiedeva ‘com’è andata?’ ed io rispondevo: ‘’mi devono far sapere’ e lei si arrabbiava dicendo: ‘allora non è andata bene, ci devi mettere più impegno!’ “.

L’articolo Maria Teresa Ruta, retroscena su Guenda Goria: “Con lei ho sbagliato” sembra essere il primo su LaNostraTv.