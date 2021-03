Maria Teresa Ruta svela perché Tommaso Zorzi l’ha tolta da IG: “Neanche a me interessa seguirlo”

Maria Teresa Ruta usa la consueta diplomazia nel raccontare il rapporto delicato e claudicante con Tommaso Zorzi che di recente l’ha rimossa dal suo profilo Instagram. Tra i due era nata una bella amicizia nella Casa del Grande Fratello Vip, ma nelle ultime settimane qualcosa si era rotto e, a Verissimo, Tommaso l’aveva definita “falsissima”. In un’intervista a SuperGuidaTv, la conduttrice ha spiegato quale sarebbe la motivazione dietro l'”unfollow”.

Non sono affatto sorpresa. Dentro la casa Tommaso mi aveva detto che spesso gli arrivavano delle notifiche ad orari inconsueti. Durante la giornata mi dedico ad altre cose e di sera mi metto sui social. Tommaso mi prendeva in giro per questo. C’è da dire che io e Tommaso rappresentiamo due mondi completamente diversi. Lui può fare quello che vuole. Io per ora non l’ho rimosso dai miei contatti ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anzi, anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone.

Ruta su Zorzi, la critica agli altri vip

Nell’intervista, la Ruta ha ammesso che sta ricevendo diverse proposte da tv e teatro e che non le dispiacerebbe affatto fare l’opinionista in un talent show. Riguardo al rapporto non sempre sereno con gli altri inquilini del GF Vip, che l’hanno nominata più volte vedendo in lei “persona da sacrificare”, ha ammesso di essersi comunque sentita un punto di riferimento nella Casa, pur non risparmiando una frecciatina sull’ultimo periodo: “Nell’ultimo mese, dopo alcune vicissitudini come la morte del fratello di Dayane, vedere i ragazzi divertirsi ugualmente senza avere attenzione alle parole che dicevano mi ha dato fastidio“. Sempre riguardo Tommaso Zorzi, un riavvicinamento e un ritorno al clima di complicità di alcuni mesi fa appare difficile.

Io rimango ferma sulle mie posizioni. Lui si è allontanato per cose che gli sono state riferite ma non per qualcosa che è successo nella casa. Quello che penso di lui gliel’ho detto in faccia in questi cinque mesi. Durante l’ultimo periodo di permanenza nella Casa gli avevo detto che era diventato troppo cinico. Ho giustificato il suo comportamento perché la stanchezza aveva preso il sopravvento. Non conosco i motivi ad oggi che l’hanno portato ad allontanarsi.

Il rapporto con Stefania Orlando

Altro rapporto che si è un po’ deteriorato è quello tra la Ruta e Stefania Orlando. Quest’ultima, a Fanpage.it ha spiegato che non si sono ancora sentite dopo la fine del GF Vip, probabilmente perché ci vuole “un periodo di detox da tutto quello che è successo“, e si è detta certa che la chiamata ci sarà “in un momento in cui saremo più serene e predisposte a risentirci“. Si sono comunque incrociate, come spiega la Ruta, riferendosi probabilmente al dietro le quinte di Live – Non è la D’Urso: “Ci siamo viste la scorsa domenica e c’era anche il marito, Simone. Ci siamo parlate tranquillamente“.