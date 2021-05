Maria Tona: bomba su Uomini e Donne | Svelati segreti inediti

Maria Tona è stata una dame del parterre femminile di Uomini e Donne. Da qualche tempo è completamente scomparsa dal programma di Maria De Filippi. Molti sono stati rumors intorno al suo improvviso abbandono ma in queste ultime ore ha rilasciato un’intervista, sganciando una vera e propria bomba sul dating show di Canale 5.

Maria Tona è completamente scomparsa dagli studi di Uomini e Donne, lasciando il pubblico orfano di una delle protagoniste più accattivanti di questa stagione. Il suo addio però non è mai stato accompagnato da delle motivazione. Stavolta è proprio l’ex dama ha rilasciare un’intervista a PiùDonna.it e a spiegare quanto successo, spiazzando i fan più accaniti del programma di Maria De Filippi.

La donna ha promesso di rivelare tutta la verità sia sul perchè ha deciso di abbandonare il dating show e su alcuni segreti scottanti che riguardano sia la redazione e gli altri partecipanti. Ecco le sue parole.

Maria Tona, perchè non è più a Uomini e Donne

Il percorso televisivo dell’ex dama è stato alquanto turbolento e criticato. Infatti secondo gli opinionisti del programma, Gianni e Tina, la donna non era lì per cercare l’amore ma solo in cerca di visibilità. Riguardo questo è apparsa molto indispettita e ha così rivelato: “Questo argomento mi fa inviperire”. Sul perchè non sia più presente al Trono Over non si è sbilanciata più di tanto ma ha solo sentenziato con “Dico solo ‘carne da macello’”.

A quanto pare Maria a causa di alcuni suoi atteggiamenti non è più stata chiamata dalla redazione e a proposito di questo ha rivelato: “Il motivo del perchè non sono stata più invitata lo potrò dire solo a fine maggio”. La domanda risulta scontata: ma perchè a fine mese? Sembra che per ragioni contrattuali, firmate prima della partecipazione al dating show, l’imprenditrice non possa rivelare determinate cose.

L’ex protagonista però si è lasciata sfuggire dei dettagli inediti su alcuni meccanismi e personaggi all’interno della trasmissione.

“Anche gli altri lo fanno”

La Tona ha rivelato sempre alla sopracitata intervista di essere parecchio amareggiata e che il suo trascorso televisivo e lavorativo siano stati usati contro di lei. Infatti secondo l’ex dama chiunque si sieda al centro studio cerca visibilità, chi più chi meno.

Su Gemma Galgani ha preferito non esprimersi ma ha promesso di rivelare qualcosa in merito. In conclusione ha voluto ringraziare la conduttrice, Maria De Filippi, ma ha sentenziato di rivelare al più presto tutta la sua verità, celata fino ad oggi o almeno fino alla scadenza del suo contratto. Staremo a vedere.

