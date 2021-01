Maria Venier Addio alla Rai. Lei lancia la Bomba: “Ecco perché Vado via. Cos’è successo davvero”. Incredibile dove la vedremo l’anno prossimo

E’ stato svelato il vero motivo per il quale Mara Venier ha deciso di abbandonare la conduzione di Domenica In, lasciando tutti di stucco. L’amatissima conduttrice, volto di punta della Rai, potrebbe aver deciso di tornare a fare l’attrice. Non solo, già sarebbe in programma la sua partecipazione in un film che sarà diretto da un regista il cui nome già è conosciuto in Italia. Ma partiamo dal principio: zia Mara ha fatto una scelta dalla quale pare non voler tornare indietro, lasciando “orfani” tutti i telespettatori affezionati alle domeniche pomeriggio insieme a lei.

Sono tre anni che la presentatrice ha preso in mano le redini del famoso programma, determinando un successo senza pari. Gli ascolti sono alle stelle e vengono sempre riconfermati, senza mai registrare cali preoccupanti. Per esempio, la puntata del 17 gennaio 2021 ha raggiunto i 3.607.000 telespettatori con oltre il 18% di share. La prima parte del programma ha totalizzato il 18.1% di share con 3.714.000 telespettatori; la seconda il 18.5% con 3.501.000 telespettatori. Insomma, Mara Venier è sicuramente la regina della domenica pomeriggio, in barba alla spietata concorrenza Mediaset.

Poi, l’annuncio che ha lasciato tutti sorpresi: zia Mara non condurrà più Domenica In ma si ritirerà a vita privata, per dedicarsi alla famiglia e godersi la vecchiaia che ormai, ahimè, si avvicina anche per lei. Subito è partita la caccia all’erede, ma in cuor nostro sappiamo che la trasmissione Rai non sarà più la stessa. Adesso sorge invece una novità: altro che vita tranquilla e ritirata, Mara Venier vuole tornare a fare l’attrice. Scelta comprensibile per un’artista come lei. E’ risaputo che quando si raggiunge il massimo del successo, è tempo di cambiare e di affrontare nuove sfide.

E’ probabilmente quello che sta facendo Mara Venier, che potrebbe essere la protagonista di un nuovo film diretto da un regista turco. A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi, che ha legato il nome dell’amata zia d’Italia a quello di Ferzan Ozpetek. Lo stesso Ozpetek che a breve girerà lo spot della De Cecco con Can Yaman e Claudia Gerini, proprio nella nostra amata penisola. Certo sarà una sorpresa vedere la Venier come musa ispiratrice di colui che ha girato capolavori quali Le fate ignoranti, Mine vaganti, o Napoli Velata. Nuovi progetti sono in cantiere e prevedono la partecipazione della conduttrice.

Oggi specifica che è stata la grande amicizia con Ferzan Ozpetek a convincere Mara Venier a ritornare agli albori del suo successo, cambiando nuovamente strada e riprendendo il mestiere dell'attrice. Secondo il settimanale, i due si frequenterebbero assiduamente e sarebbero legati da un affetto profondo e da stima reciproca. Dieci anni di differenza separano la conduttrice dal regista, più giovane di lei, che la vede come una musa da inserire nella sua futura pellicola in qualità di protagonista. Siamo molto dispiaciuti per Domenica In lasciata orfana, ma anche molto curiosi di rivedere Mara in altre vesti.