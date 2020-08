Maria Vittoria Varoli: Una rivoluzione delle tendenze inizia con la provocazione

By : Orkhan Dzhemalʹ

Contro tendenza ma perfettamente in linea con un nuovo mondo.. “credo che nella vita di aver visto tutto… ma non abbastanza ora e giunta l’ora di provare qualcosa di diverso: il mondo cambia in fratta e mi adeguo ai cambianti.

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Per adesso non mi pento di nulla di quello che ho fatto credo di essere cresciuta artisticamente in questi anni ma ho ancora molto da imparare e molti obiettivi da raggiungere, sono una persona che non si accontenta mai.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

Dipende che tipo di amore, l’amore in senso affettivo verso i miei parenti o amici cari per me è importante. Per il resto credo di non essere in grado di spiegarlo in due righe, ma penso che l’amore vero senza interessi o convenienze sia molto raro. Se parliamo dell’amore superficiale allora sono capaci tutti di amare.

























Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Non mi ispiro a nessuna modella in particolare o nessun artista famoso, prendo spunto solo da me stessa.

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Ho pochi amici veri, seleziono le persone ed elimino quelle nocive per me. Se una persona si comporta in modo corretto e riesce con me e riesce ad entrare veramente in empatia ha vinto, se gioca sporco la distruggo in tutti i sensi.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Diciamo che non tutti capiscono il mio modo di essere, sono una persona particolare. Se penso una cosa la dico o la faccio senza preoccuparmi dei giudizi altrui, agisco di istinto. Molti prendono questo mio atteggiamento per menefreghismo o esibizionismo ma non è così, è il mio modo di essere.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

Quando giocavo da piccola a carte con la mia bis nonna e stavo interi pomeriggi con lei, ci ero molto legata.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia plastica?

Favorevole, credo che se una persona non si piaccia oppure voglia migliorare alcune parti di se sia assolutamente libera di farlo.

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Se attraverso momenti difficili per quanto possano aiutarmi gli altri tendo ad affrontarli da sola.

Un tuo sogno nel cassetto?

Preferisco non dirlo ora, ho dei progetti ma finché non si realizzano non mi sento di espormi.