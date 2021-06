Maria Zaffino di Amici è diventata nonna, il dolce messaggio al nipotino

Maria Zaffino è diventata nonna prima ancora di compiere i 44 anni. La ex ballerina professionista di Amici festeggia su Instagram l’arrivo del suo nipotino Leonardo, nato dalla figlia Chiara e dal suo compagno Alessandro. “Benvenuto Leonardo, nonna già ti ama follemente“, ha scritto la Zaffino, oggi insegnante che gestisce una scuola di danza a Roma. La giovanissima neononna ha preferito non pubblicare ancora immagini del bebè.

La gioia di diventare nonna

in foto: Chiara, la figlia di Maria Zaffino

La notizia dell’arrivo di un nipote era diventata virale, vista la giovane età di Maria Zaffino che solo fino a pochi anni fa lavorava ad Amici. Contattata da Fanpage.it, aveva rivelato il nome del bebè raccontando l’emozione dell’attesa: “All’inizio l’ho presa un po’ così. Poi, più passavano i giorni e più mi sentivo felice, è stata una delle notizie più belle del 2020. Adesso mi rendo conto che più si avvicina la data (mancano nemmeno dieci giorni) mi sale l’ansia. Vedo mia figlia sempre piccola, vorrei che non soffrisse, che tutto andasse per il meglio. Ho più ansia io di lei! Però non vedo l’ora che Leonardo arrivi. Se continuerò a lavorare? Sì, perché mia figlia vuole questo, non vorrebbe mai vedermi fare la nonna 24 ore su 24. Finché ne avrò le forze continuerò a insegnare e a girare l’Italia“. Leonardo è arrivato e ha riempito di gioia tutta la famiglia.

La carriera di Maria Zaffino

Nata a Roma il 15 settembre 1977, Maria Zaffino ha cominciato a ballare a soli 4 anni e, dopo aver vinto il concorso televisivo Bravissima a 17 anni, ha iniziato a lavorare in televisione, da Buona Domenica a Re per una notte, Anima Mia, Sotto a chi tocca, e Un Disco per l’estate. Dopo una pausa dovuta alla nascita della prima figlia Chiara, ha ripreso a lavorare in tv ed è stata per ben dieci anni ad Amici, come assistente e ballerina professionista. Ha lasciato il piccolo schermo per darsi all’insegnamento con la nascita della secondogenita Maya, avuta dal compagno di vita Daniele che è suo marito dal 2019: “Con Maya, ho cercato di viverla e godermela di più, inseguendo altri tipi di sogni e continuando con il mio lavoro e la mia passione“, ha spiegato a Fanpage.it, raccontando che non sente affatto la mancanza della tv, anche se tornerebbe volentieri a fare Amici: