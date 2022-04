Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : Spice Girls, Snoop Dogg … l’incroyable liste des invités révélée !

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz vont se dire “oui” dans quelques jours. Tous deux sont en couple depuis octobre 2019 et c’est seulement un an après le début de leur relation, en juillet 2020, qu’ils se sont fiancés. Âgés de respectivement 23 ans et 27 ans, les deux tourtereaux avaient initialement l’intention de se marier en septembre 2021. Toutefois, la pandémie de Covid-19 les en a empêché puisque, par précaution, ils ont préféré décaler la date. C’est donc ce samedi 9 avril, en Floride, que la cérémonie aura lieu. Celle-ci est prévue à Palm Beach, sur une propriété en bord de mer appartenant à Nelson Peltz, le père de la mariée. Pour cette occasion spéciale, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz pourront compter sur la présence de nombreuses personnalités. La liste de leurs invités a été dévoilée par The Mirror ce mardi 5 avril. Parmi elles, il y aura d’abord Gordon Ramsay ainsi que sa femme Tana et leurs cinq enfants. Les Spice Girls seront également présentes tout comme Eva Longoria, Rocco Ritchie, Gigi Hadid, Sofia et Nicole Richie ou encore Snoop Dogg.

C’est en juillet 2020 que le fils de David Beckham a annoncé ses fiançailles. “Il y a deux semaines, j’ai demandé à mon âme sœur sa main et elle m’a dit oui. Je suis l’homme le plus chanceux du monde. Je promets d’être le meilleur mari, et un jour le meilleur père. Je t’aime mon bébé”, avait-il écrit sur ses réseaux sociaux. Ce mariage était très attendu par les principaux concernés mais aussi leurs proches. Cela fait plusieurs mois qu’il doit avoir lieu et tout a été préparé pour l’occasion. Toutefois, afin de ne prendre aucun risque, les deux partis ont mis en place un accord, comme l’a révélé The Mail Online ce lundi 4 avril. Le tabloïd a révélé que les futurs mariés ont signé un contrat de mariage afin de protéger la fortune des Beckham. Celle-ci s’élève à 380 millions de livres sterling, soit 453 millions d’euros. Une somme importante mais qui n’est pas aussi importante que celle des Peltz. En effet, celle de la famille de la mariée s’élève à 1,2 milliard de livres sterling, soit 1,4 milliards d’euros. Ainsi, en cas de divorce, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ne se partageront que “ce qu’ils ont acquis ensemble“, assure The Mail Online.

Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : la royauté sera-t-elle présente ?

Le mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz est un évènement très attendu et, pour l’occasion, de nombreuses personnalités seront présentes. Lors de son passage à l’émission lorraine, Mel B a également révélé que les Beckham ont prévu d’inviter leurs propres amis au mariage de leur fils. Pour rappel, David et Victoria Beckham avaient assisté à celui du couple royal en mai 2018 et tous sont restés en bons termes depuis. Ainsi, Meghan Markle et le prince Harry seront-ils présents pour le mariage de Brooklyn Beckham ?

