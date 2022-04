Mariage de la princesse Eugenie : une remarque un peu déplacée de Zara Tindall au prince Harry révélée

Même s’ils font partie de la famille royale britannique, le prince Harry et la princesse Beatrice aiment échanger sur WhatsApp. Mais parfois, certains se lâchent un peu plus que les autres quand ils sont derrière leur écran. En effet, selon les informations du Mirror, Zara Tindall se serait permise une petite plaisanterie au sujet du mariage de la princesse Eugenie. En 2018, la cousine du prince William avait échangé ses vœux avec Jack Brooksbank, à la chapelle St George de Windsor. Devant des centaines d’invités, le couple s’est dit oui pour la vie.

Mais voilà que juste avant le début de la cérémonie, Zara Tindall aurait prononcé une remarque assez choquante au prince Harry : “C’est très calme comparé aux cris entendus à votre mariage“. Une réflexion assez déplacée, pour celle qui compare le mariage de la princesse Eugenie à celui de Meghan Markle et du prince Harry. Les deux unions s’étaient d’ailleurs déroulées dans la même église. De plus, nos confrères rappellent que la princesse Eugenie avait été largement bouleversée lorsque la maman d’Archie et de Lilibet avait annoncé sa grossesse lors son union.

La princesse Eugenie “furieuse” contre Meghan Markle

Dans leur livre Royals at War, les journalistes d’investigation Dylan Howard et Andy Tillett avaient écrit que Meghan Markle avait fortement embarrassé son époux lors de cette annonce et que la princesse Eugénie et sa mère Sarah Ferguson étaient “furieuses. Meghan a fait une erreur quand elle a décidé que ce serait le moment idéal pour annoncer qu’elle et Harry attendaient leur premier enfant. C’était une énorme gaffe sociale, même si vous n’êtes pas un membre de la famille royale, elle a volé la vedette à Eugénie, qui était furieuse, tout comme sa mère, Sarah.”

