Mariandrea Cesari : la passione infinita per il cinema che dura dall’età di 6 anni

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mariandrea inizia la sua passione all’età di 6 anni dopo un incidente. 2016/2017 gira il primo film da protagonista, regia di Pollini Marco con Pino Amendola e Melissa Satta. 2017 gira “Gioco da Grandi” sempre da protagonista per la casa di produzione Holden. 2018 la bambina entra nelle case italiane per ben un anno con lo spot Conad “bassi e fissi”.

Nel frattempo gira una parte in ”Ita i tipici anormali” regia di Federico Angy. 2019 gira un film horror, da protagonista, regia di Benedetta de Alessi. Nello stesso anno è modella per Cisalfa,Fila, Nike e Modella Cinque (brand tedesco). È protagonista per lo spot ”Il tempo ritrovato” di Federico Lagna girato per la casa farmaceutica Lili.

2020 è opinionista al gr4 con Piero Chiambretti, è figurazione speciale nel film ”Security” di Peter Chelsom con Marco d’ amore e Maia Sansa Muccino. Nello stessso anno è protagonista in un nuovo programma Boing che uscirà a maggio.

Mariandrea studia recitazione da più di 5 anni, danza dall età di 4 anni e adora ginnastica artistica e andare sullo skateboard.. È una bimba con molto il senso del dovere infatti adora andare scuola.