Marianna Pignatelli di moda spettacolo tv e gossip intervista Luigi Junior Compagnino, in arte Junior Luis

In questa bellissima intervista Luigi Junior Compagnino ci rivela tantissimo di sé

Luigi Compagnino, in arte JL, Junior Luis è un cantante siciliano.

Infatti è nato nella meravigliosa Catania.

Da tempo sulla cresta dell’onda, canta praticamente da sempre….fin da quando aveva nove anni.

In quest’ultimo periodo sta andando fortissimo col duetto con Luca De Francesco :” Tik tok”, un brano che sta spaccando !

Ma attualmente si sta dedicando al suo nuovo album, in cui spiccano brani come ” Ti odio e ti amo” in stile trap romantico e ” Sballa” dal sound da discoteca, un brano molto divertente.

Ci ha svelato di essere un concorrente ufficiale del talent show italiano ” The coach” che inizierà il 27 giugno 2022 .

Luigi Compagnino vuole riprendere in mano la sua vita artistica e raggiungere nuovi obiettivi.

Si riaprono tante porte e lui è desideroso di apparire in TV e non solo come cantante.

Ha aperto cuore e mente ed è disposto a fare tutto quello che desidera e si sente in grado di fare.

In bocca al lupo a un grande artista, il cui manager è l’imbattibile Gabriele Schifanella.