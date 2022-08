Marianna Pignatelli ufficio stampa di riviste nazionali ed internazionali, un vero vulcano di idee ci stupisce ancora una volta, perché ora è pure testimonial per Fantasy Sposi e Letili bijoux di Letizia Dugo.

La possiamo vedere sulla nuova rivista Paparazzi.

Sempre attiva, un vero vulcano di idee, Marianna Pignatelli non delude mai, anzi ci stupisce con effetti speciali .

Ora anche testimonial per due brand dell’eccellenza italiana, quali Fantasy Sposi e Letili bijoux, un nome una garanzia, di Letizia Dugo.

Un connubio questo davvero pazzesco!

Due donne incredibili e speciali che amano la vita e la gioia di vivere, l’arte e la bellezza, che si contraddistinguono per la loro generosità e bontà d’animo.

Due donne che sono un inno alla vita!

Complimenti ad entrambe.