mariano-catanzaro-fa-un-chiarimento-su-giovanni-ciacci:-“basta-bugie!”

Giovanni Ciacci, Mariano Catanzaro fa chiarezza sul loro rapporto: “Basta bugie!”

Mariano Catanzaro ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. In questa circostanza l’ex tronista di Maria De Filippi ha rivelato di aver stretto una bella amicizia con Giovanni Ciacci (sono state pubblicate anche delle foto in cui i due si sono scambiati teneri abbracci). Da quel momento di gossip ne sono circolati a bizzeffe sui social. Difatti in tanti hanno anche insinuato che Giovanni Ciacci e Mariano Catanzaro si siano messi insieme. Sarà vero? A smentire tutte queste illazioni ci ha pensato poco fa lo stesso ex protagonista di Uomini e Donne nelle sue storie su instagram, asserendo senza indugio alcuno che tra loro c’è semplicemente una bella amicizia:

“Basta dire bugie…Mi fa star bene è amore, ma ciò non vuol dire ci sia qualcosa tra di noi…Sono etero!”

Mariano Catanzaro su Giovanni Ciacci chiarisce: “Viviamo nell’epoca delle etichette”

Mariano Catanzaro, sempre in questo suo personale sfogo nelle sue storie su instagram, ha anche confessato di essere particolarmente deluso perchè nonostante siamo nel 2021 si tende ancora a mettere etichette:

“Con Giovanni Ciacci c’è una bellissima amicizia, e se voglio abbracciarlo lo faccio…Non sono interessato ai giudizi degli altri…”

L’ex tronista di Maria De Filippi, il quale non ha mai incontrato Tommaso Zorzi, ha poi confessato di non capire il motivo per cui si dovrebbe far problemi ad abbracciare una persona, tirando in ballo addirittura il razzismo: “Questa potrebbe essere una forma di razzismo, o sbaglio?”

Mariano Catanzaro non ha fatto coming out: “A me piacciono le donne”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi ribadito su instagram di non essere affatto gay: “Basta dire stron***e…Io sono etero!” Successivamente Mariano Catanzaro ha rivelato di non vederci nulla di male nell’avere amici gay: “A me piacciono le donne e non vedo perchè possano esserci problemi se abbraccio una persona gay…”