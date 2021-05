mariano-catanzaro:-“sono-attratto-da-tommaso-zorzi,-siamo-amici-speciali”

Torna a far parlare di sé l’ex tronista Mariano Catanzaro, e per la ragione più inattesa. Non si parla di una nuova fidanzata al fianco di uno dei volti più iconici di Uomini e Donne, ma di un’attrazione nei confronti di Tommaso Zorzi. Ne ha parlato durante l’ospitata nel programma Trends & Celebrities di RTL 102.5 News. I due avrebbero iniziato a sentirsi con regolarità dopo il GF Vip, avviando un bel rapporto d’amicizia. Mariano, però, non esita a parlare per l’appunto di “attrazione” e anche di “amore”, seppur in senso lato.

L’amicizia speciale con Tommaso Zorzi

Ci ricordiamo di Catanzaro per le sue partecipazioni a Uomini e Donne, prima come corteggiatore di Valentina Dallari (resta nota la sua crisi di pianto di fronte al rifiuto) e poi come tronista. La sua storia con Valentina Pivati, scelta nel programma, è finita da tempo e oggi il giovane napoletano conquista fan con alcune foto molto esplicite su OnlyFans. In radio, ha spiegato il rapporto con Zorzi:

Dopo la sua vincita al GF Vip ci siamo sentiti e ci sentiamo spesso ancora. Lui è una persona veramente meravigliosa, sono attratto dalla sua testa e dal suo modo di essere. Prima non ci conoscevamo, ma dopo il reality ci siamo scritti e sentiti, stiamo organizzando per vederci e ritagliare un po’ di tempo per noi. Io credo che la nostra sia un’amicizia speciale.

L’amore secondo Mariano Catanzaro

Ovviamente, a Catanzaro è stato chiesto se quella per Tommaso è una semplice amicizia o qualcosa di più. Lui si è detto aperto a tutte le possibilità: “Io credo che la vita sia tutta un divenire, non mi precludo nulla. Bisogna circondarsi di persone che ti fanno stare bene. Se Tommaso aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga. Posso parlare anche di amore. Se mi sono innamorato? No, il discorso è questo: per me l’amore ha mille sfaccettature, vivo la vita in base alle sensazioni che mi dà. L’amore non ha genere, non ha forma, non ha colore. Lo posso trovare in un pensiero, in un gesto“. Mariano ha specificato di non avere una vera attrazione fisica nei confronti dell’opinionista dell’Isola, quanto piuttosto un interesse di tipo mentale:

Sono assolutamente attratto dalle sue espressioni. Non è importante dare un nome alle cose, ma le sensazioni che possono darti. Sentire Tommaso mi fa stare bene quindi voglio continuare a sentirlo. Sono incuriosito, sono attratto dal suo modo di dire le cose, mi intriga. Noi ci sentiamo la sera quando lui è più comodo. Non mi sembra l’ora adatta per dirvi cosa ci diciamo. Lui è molto istintivo e intelligente e può solamente aggiungere qualcosa di bello alla mia vita. Se mi piace esteticamente? Ha un aspetto piacevole, ma da qui a dire che sono attratto… Questo no. Però non so rispondere se è una sbandata. Risponderò vivendo.

Mariano Catanzaro vuole andare all’Isola dei Famosi

Nell’ospitata, l’ex tronista si è anche candidato a partecipare a una futura edizione dell’Isola dei Famosi, opportunità che finora gli è sempre sfuggita: “Sono stato contattato più volte, ma è sempre mancato il passo successivo per farmi approdare all’Isola, non so perché. Mi piacerebbe farla: sono uno sportivo e sto molto attento all’alimentazione, quindi potrebbe essere una sfida perfetta per me”.