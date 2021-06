marica-pellegrinelli-e-marco-borriello,-nuovi-avvistamenti-a-ibiza-per-la-coppia-di-“amici”

Marica Pellegrinelli e Marco Borriello, ci risiamo. La ex di Eros Ramazzotti e lo storico ex calciatore di Milan, Roma e Juventus, oggi nella dirigenza dell’Ibiza, si ronzano intorno da diverso tempo e, di avvistamento in avvistamento, si arriva all’ultimo in ordine di tempo: quello al Cala Bassa Beach Club dell’isola iberica per festeggiare il compleanno del calciatore. Il vociare si fa sempre più intenso, loro a più riprese hanno fatto sapere di essere solo grandi amici sin da quel bacio che ci fu a luglio 2020.

Il nuovo gossip dell’estate

Il nuovo gossip che investe Marco Borriello e Marica Pellegrinelli è stato lanciato dalla redazione di Chi. Il settimanale avrebbe fotografato la coppia in compagnia di amici, tutti intenti a festeggiare le 39 primavere dell’ex calciatore. Dopo i festeggiamenti al Cala Bassa Beach Club, Borriello e Marica si sarebbero visti il giorno dopo al Cappuccino Gran Cafè e avrebbero quindi dormito nella stessa villa. La forte e duratura amicizia si potrebbe essere trasformata in qualche cosa di più forte. Lei negli ultimi tempi, è assolutamente sorridente e raggiante, come mostrano diverse foto pubblicate dal suo account.

Le prime foto a Milano

Nel maggio 2020, Marica Pellegrinelli e Marco Borriello sono stati pizzicati per le strade di Milano ancora una volta felici e sorridenti. È stato il settimanale “Diva e Donna”, all’epoca, a pubblicare gli scatti. L’ex bomber è considerato uno degli scapoli d’oro più inseguiti e apprezzati e adesso che Marica Pellegrinelli è ormai single da molto tempo (la storia con Eros Ramazzotti è stata archiviata con la separazione nel luglio 2019), potrebbe di nuovo nascere un sorriso sul suo volto.

La biografia di Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli è nata nel 1988 ed è una modella di Bergamo. Ha avuto notorietà dopo il matrimonio con Eros Ramazzotti, dal 2014 al 2019, condito da due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Su Instagram, può contare su circa duecento mila follower. Ha condotto un’edizione dei Wind Music Awards.