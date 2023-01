Marido ameaça esposa com espingarda, põe fogo em casa e atira contra a própria perna em Valença

Homem foi levado para hospital e está internado sob custódia de policiais. Segundo relatos de testemunhas, ele estava com sinais de embriaguez. Caso aconteceu no distrito de Conservatória. Espingarda apreendida

Um homem, de 31 anos, foi preso na noite de terça-feira (24) depois de ameaçar a esposa e atear fogo na casa deles em Valença (RJ). O caso aconteceu no distrito de Conservatória.

Segundo a polícia, a vítima, de 27 anos, contou que o marido estava dando tiros de espingarda e ameaçando também outras pessoas da família. Com a chegada dos agentes, ele fugiu para uma área de mata de difícil acesso e não foi localizado.

A mulher foi encaminhada para a delegacia de Valença para abrir um boletim de ocorrência. No caminho, os policiais receberam informações de que o marido dela tinha retornado para a residência e estava colocando fogo na casa onde eles moram.

Neste momento, ele acabou atirando contra a própria perna esquerda. Segundo relatos de testemunhas, o homem estava com sinais de embriaguez.

Os policiais retornaram para o imóvel e o levaram para o Hospital Escola de Valença, onde o baleado seguia internado sob custódia na manhã desta quarta-feira (25). Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde do paciente até a publicação desta reportagem.

Assim que receber alta, o homem será levado para a delegacia de Valença e vai responder por porte ilegal de arma, ameaça, tentativa de homicídio e incêndio.

