Marido chega em casa bêbado e alega ‘desconfiança’ de traição para agredir esposa adolescente com socos na boca

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, a esposa dele, uma adolescente, de 15 anos, contou que o homem teria chegado em casa embriagado e a agredido com dois socos na boca.

O suspeito confessou aos policiais militares que estiveram no local para o atendimento da ocorrência que tinha consumido bebida alcoólica, perdido a cabeça e desferido dois socos na esposa, “pois desconfiava que ela estivesse traindo-o”.

Na delegacia, a vítima ratificou a versão dada aos militares, contudo, alegou não pretender o afastamento do marido.

No entanto, a mãe da adolescente requereu a decretação de ordem judicial de afastamento do suspeito de sua filha, com base na Lei Maria da Penha, por temer pela integridade física da vítima.

A Polícia Civil arbitrou uma fiança no valor de R$ 2 mil para o indiciado, porém, a quantia não foi paga e o homem permaneceu preso no aguardo da audiência de custódia na Justiça.

