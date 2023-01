Marido e mulher são presos em flagrante por tráfico de drogas em Presidente Venceslau

Durante as buscas, foram localizados 25 porções de crack, duas porções de maconha, R$ 125 em dinheiro, além de três aparelhos celulares que foram apreendidos junto aos entorpecentes. Marido e mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Presidente Venceslau (SP)

Um homem, de 19 anos, e uma mulher, de 23 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (27), no Bairro Vila Nova, em Presidente Venceslau (SP).

Os mandados de buscas domiciliares foram cumpridos por policiais civis e militares em duas residências apontadas pelas investigações como pontos de vendas de drogas.

Em um dos imóveis, foram localizados 25 porções de crack, duas porções de maconha, R$ 125 em dinheiro, além de três aparelhos celulares que foram apreendidos junto aos entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, o casal assumiu “a propriedade das drogas e demais objetos relacionados ao tráfico”.

Após a audiência de custódia, o homem será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá (SP). Já a mulher, seguirá para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista (SP).

