Marido é preso após tentar matar segurança por suspeitar que ele era amante da esposa no litoral de SP

Caso aconteceu em São Vicente. A vítima era segurança de um mercado atacadista. Homem é baleado na cabeça após emboscada do atual namorado da ex-mulher no litoral de SP

Polícia Civil

Um homem armou uma emboscada para matar um segurança por suspeitar que ele era amante da mulher dele em São Vicente, no litoral de São Paulo. O segurança foi baleado e sobreviveu. Segundo a Polícia Civil, ele e a mulher trabalhavam juntos, o que causou ciúmes no homem.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Marcos Alexandre Alfino, o crime aconteceu no dia 17 de janeiro e inicialmente foi registrado como latrocínio no 1º Distrito Policial de São Vicente. Porém, após concluídas as diligências e o depoimento da vítima, as autoridades identificaram a ocorrência como um crime passional.

Uma dupla estava em um carro prata, próximo a Rua Japão, em São Vicente. O segurança vinha de moto pela avenida e foi abordado pelos criminosos. Eles determinaram queo segurança descesse do veículo e fosse até um campo de futebol, que fica nas proximidades. No local, o homem disparou e atingiu na nuca do segurança.

O delegado disse ainda que o tiro ficou alojado e não atingiu nenhum órgão. Instantes depois, o homem baleado levantou e conseguiu fugir do local.

Emboscada

Segundo a Polícia Civil, o autor do disparo, juntamente com uma outra pessoa, montaram uma emboscada, que seria usada para uma posterior execução.

“Todas as ações dos criminosos foram com base em um relacionamento extraconjugal que a mulher de um deles estaria tendo, porém, em momento nenhum ficou comprovado”, disse ele.

Ainda segundo a autoridade, um perfil falso foi criado nas redes sociais. O marido da mulher enviava diversas mensagens ao segurança. “De acordo com o depoimento do homem, a tal pessoa aconselhando a vítima a se afastar da mulher, que ela tinha marido”, explicou.

Investigação

“Com base nos conteúdos e nas imagens de monitoramento da cidade, nós solicitamos a decretação da prisão temporário de ambos, bem como a expedição do mandado de busca e apreensão, nas respectivas residências”, informou o delegado.

A autoridade disse que, na casa dos criminosos, foi apreendido o carro usado na ação, as roupas utilizadas pelo autor do disparo no dia do crime, além de celulares com as conversas entre a dupla.

“Diante das informações do telefone, conseguimos identificar um terceiro homem que teria fornecido a arma do crime. Conseguimos encontrar ainda registro do GPS que indicava o dia e horário que os fatos ocorreram, um prova que será usada para uma futura ação penal”, explicou Alfino.

A dupla foi presa temporária e segue no distrito policial. “Agora, vamos solicitar ao Instituto de Criminalistística (IC) a reconstituição dos fatos e ao final dos trabalho vou entrar com o pedido de prisão preventiva de ambos. Eles irão responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe e emboscada”, disse o delegado. A pena pode chegar a 30 anos.

Carro utilizado pela dupla para fazer a emboscada e atirar no homem em São Vicente

Polícia Civil

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Mata