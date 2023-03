Marido é suspeito de matar a esposa a facadas na cama do casal e fugir depois de deixar os filhos com conhecido

Crime aconteceu na madrugada deste sábado (11). Vítima deixa dois filhos, de dois e três anos. Priscila tinha 32 anos e deixa dois filhos

Priscila Lopes Ferreira, de 32 anos, foi assassinada a facadas na madrugada deste sábado (11), em Palmas. O principal suspeito é o marido da vítima que deixou o corpo em cima da cama do casal.

A casa onde o crime aconteceu fica no Aureny III, região sul de Palmas. De acordo com informações da perícia da Polícia Civil, o suspeito teria dado 7 a 8 facadas na própria esposa, na cama do casal.

Ainda segundo a perícia, ele teria deixado os filhos, de dois e três anos de idade, na casa de um conhecido. Depois, teria ido à casa de um parente e entregue a chave da casa, confessado o crime e fugido.

A perícia esteve no local para começar as investigações do caso

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local. O caso vai seguir em investigação pela Polícia Civil.

