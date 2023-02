Marido enche a cara de pinga, pega marreta e parte para cima da esposa no Jardim São Bento, em Presidente Prudente

Depois de quebrar a porta de um quarto onde a vítima tentava se refugiar, o homem, de 44 anos, conseguiu agredir a mulher, de 36 anos, com uma ripa de madeira. Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada deste sábado (18), no Jardim São Bento, em Presidente Prudente (SP).

A vítima foi a esposa dele, uma mulher, de 36 anos, que, segundo as informações do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, contou que seu marido havia bebido pinga e ficado muito exaltado, passando a xingá-la. Segundo a vítima, o homem também pegou uma marreta e partiu em sua direção e ela se trancou em um quarto da casa, mas o suspeito começou a danificar a porta.

Um outro homem, de 70 anos, que testemunhou a situação, conseguiu tomar a marreta do agressor, porém, com uma ripa da porta já danificada, o marido desferiu um golpe de madeira na esposa.

Quando os policiais militares acionados para o atendimento da ocorrência chegaram ao local, o indiciado estava no imóvel e negou os fatos, apresentava-se exaltado e não quis fornecer a versão dele.

Em razão do estado exaltado, os policiais algemaram o preso e o conduziram à Delegacia Participativa da Polícia Civil.

Na delegacia, a mulher relatou que o seu marido começou a beber pinga no interior da residência e que “do nada” ele passou a ofendê-la com termos injuriosos, tais como “vagabunda” e “safada”, entre outros.

Em seguida, o indiciado desferiu um tapa em sua cabeça, e começou “a fechar a mão” e agredi-la com socos. Para se defender, a mulher puxou os cabelos dele, mas, mesmo assim, ele ainda a agredia com socos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher conseguiu trancar a porta do quarto, enquanto o agressor ficou do lado de fora. Então, o indiciado apanhou uma marreta e passou a golpear a porta do quarto, danificando-a.

O indiciado quebrou a porta e foi na direção da mulher para agredi-la. No entanto, ele só não conseguiu agredi-la com a marreta porque o idoso o segurou e retirou a ferramenta das mãos dele. Porém, o indiciado pegou uma ripa da porta danificada e desferiu um golpe na perna da mulher, provocando lesão.

Em seguida, o idoso conseguiu segurar o indiciado e a mulher acionou a Polícia Militar. O agressor, com uma vassoura em mãos, ainda correu atrás da mulher, que conseguiu escapar e não foi alcançada.

A Polícia Civil decretou a prisão em flagrante do suspeito, mas deixou de realizar o interrogatório dele, inviabilizado em razão de seu estado exaltado.

O homem preso irá responder pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal contra mulher e injúria.

Vittorio Rienzo