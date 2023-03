Marido posta vídeo emocionante e lamenta morte de influencer 10 dias após casamento dos sonhos: ‘Como vou viver sem você?’

O vídeo mostra parte do discurso de Morganna Bezerra da Silva emocionada durante a cerimônia de casamento. A paciente fazia tratamento contra um câncer terminal e publicou lista com 20 desejos que gostaria de realizar antes de partir. Marido de influencer faz homenagem nas redes sociais: ‘Como vou viver sem você?’

Pouco depois da morte da influencer Morganna Bezerra, o marido dela fez uma publicação emocionante nas redes sociais. No post do Instagram, Willy Augusto, mostra parte do discurso da esposa no casamento dos dois, que aconteceu há exatamente 10 dias. A cerimônia era um dos 20 desejos que a paciente gostaria de realizar antes de partir.

Morganna morreu na noite desta quarta-feira (29), no Hospital Geral de Palmas. Ela fazia tratamento contra um câncer. O velório é realizado na Igreja Radicados em Cristo, no setor Flamboyant I. O enterro deve ocorrer na tarde desta quinta (30).

Compartilhe no Whatsapp

Compartilhe no Telegram

Na legenda, o homem lamenta a perda: “Como vou viver sem você? Meu Deus, que pesadelo. Meu Deus, que pesadelo. Tá doendo tanto sua partida, tá doendo tanto”, enfatizou.

Morganna e o marido se casaram novamente há cerca de 10 dias

Raymara Santos/Divulgação

O vídeo, feito durante o casamento, mostra Morganna lendo um trecho dos votos que escreveu para Willy. Enquanto ela discursa, ele chora.

“Nós já vencemos isso, mesmo que eu morra, é difícil ouvir né? Mas mesmo que isso aconteça, nós já vencemos pois nós não deixamos isso destruir a gente, não deixamos de adorar e agradecer a Deus. Não é fácil me amar, ô mulherzinha complicada, porém, perfeitinha”.

A cerimônia foi realizada no dia 20 de março, após uma corrente de solidariedade. Profissionais do ramo se uniram para presentear o casal com uma festa dos sonhos.

Silvia Dacs, proprietária de um ateliê de noivas, havia feito um ensaio fotográfico com Morganna dias antes e também presenteou a moradora de Palmas com um vestido do jeitinho que ela pediu.

“Fiz um vestido de acordo com o que ela queria, um vestido simples. O casamento foi feito tudo em cima do que ela queria, o que ela desejava”, relatou ao g1.

Morganna Bezerra da Silva morreu em tratamento contra o câncer

Silvia Dacs/Divulgação

Os voluntários fizeram um casamento grande para 150 pessoas, em um dos salões mais conhecidos em Palmas, com direito a decoração, iluminação, vídeos e fotos profissionais, além buffet com comida japonesa e outros detalhes sonhados por Morganna.

“Tudo o que os noivos pagam em um casamento teve no evento. Quando você entrava no salão tinha uma mesa de cachorro-quente, a pessoa já ia se servindo para esperar porque, como era um casamento diferente, que tinha que acontecer no momento da Morgana e não no nosso, eles pensaram que as pessoas poderiam ficar com fome. Ela passou mal no dia, o casamento era para ser às 17h e foi acontecer quase às 20h. Tivemos que esperar ela se recuperar”.

Após a cerimônia, a paciente voltou para o HGP e morreu 10 dias depois.

LEIA TAMBÉM

Influencer com câncer terminal morre meses após escrever lista com 20 desejos para realizar antes de partir

Viúvo há 23 anos, idoso encontra novo amor e se casa após namoro à distância: ‘Vamos cuidar um do outro’

Namorado finge acidente de moto em pedido de casamento: ‘foi um susto’

Morganna Bezerra fez ensaio fotográfico e teve casamento dos sonhos dias antes de morrer

Silvia Dacs/Divulgação

No Instagram, a influenciadora publicou vídeos mostrando a realização de outros desejos, como um book completo com o marido e os três filhos, o acampamento no quintal com a família e um fim de semana na fazenda com os irmãos.

Em uma das últimas publicações, ela pede ajuda de seguidores para realizar outro desejo: a reforma do quarto dos filhos. “Devido à chuva tivemos muitas infiltrações, a reforma agora não é mais só um sonho, mas também uma necessidade”. Nos comentários, é possível ver a mobilização de várias pessoas. No entanto, Morganna não disse se esse sonho foi realizado.

Morganna Bezerra durante ensaio fotográfico feito proprietária de ateliê de noivas, Silvia Dacs

Silvia Dacs/Divulgação

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano