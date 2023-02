Marido que tentou matar mulher a facadas por suspeita de traição é condenado a nove anos de prisão

Durante o cálculo da pena, o réu acabou sendo beneficiado por ter confessado espontaneamente. O crime aconteceu em Gurupi, no sul do estado. Fórum de Gurpi

O Tribunal do Júri condenou Reinaldo Fernandes da Silva a nove anos e quatro meses de prisão por tentar matar a própria mulher a facadas por suspeita de uma traição. O crime aconteceu em Gurupi, no sul do estado, em maio de 2021. A vítima foi socorrida e conseguiu sobreviver.

O g1 não conseguiu contato com a defesa do condenado.

Os jurados concluíram que o objetivo do réu era matar a companheira e o homicídio só não se consumou porque a vítima conseguiu escapar. Ela levou três facadas, sendo uma delas no pescoço.

O crime aconteceu por motivo torpe, devido a uma briga por conta da suposta traição. Durante o cálculo da pena, o réu acabou sendo beneficiado por ter confessado espontaneamente.

O cumprimento da pena deverá iniciar em regime fechado, mas como ele ficou preso provisoriamente o tempo deverá ser descontado do total da condenação.

