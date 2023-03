Marido vai atrás da esposa e a agride na igreja ao questionar porque ela não fez o jantar

Infrator ainda agrediu outra mulher e ameaçou o pastor após eles tentarem ajudar a vítima na igreja. Vítima sofreu lesões causadas pelo marido

Arquivo pessoal

Um homem, de 39, foi até a igreja que a esposa frequenta e a agrediu ao questionar o motivo de ela não ter jeito o jantar em casa. Ele foi preso pela Polícia Militar. As agressões foram na noite desse sábado (4) no bairro Santa Tereza, zona Oeste de Boa Vista.

O infrator foi até a igreja por volta das 19h. No local, questionou a esposa sobre a comida e eles começaram uma discussão, ele a agrediu. A vítima, de 34 anos, ficou com marcas de agressões no rosto. Ela vestia uma blusa com a frase “círculo de oração”.

Uma outra mulher ainda tentou ajudar a vítima, mas foi agredida por um tapa nos seios. O pastor também interveio na briga, quase foi agredido e foi ameaçado de morte pelo agressor.

Após a confusão, o suspeito foi para a casa, o Cidade Satélite, zona Oeste, e a PM foi acionada.

Quando a PM chegou na casa do casal, ele resistiu a abordagem, mas acabou preso. O agressor foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Vittorio Ferla