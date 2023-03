Equipamentos já estão sendo instalados e devem entrar em operação a partir da 2ª quinzena de abril. Custo da contratação é de mais de R$ 460 mil por mês. Marília deve receber 20 novos radares a partir da 2ª quinzena de abril

Fernando Frazão/Agência Brasil

A Empresa Municipal de Mobilidade Urbana (Emdurb) de Marília (SP) deve colocar em funcionamento 20 novos radares de trânsito na cidade a partir da segunda quinzena de abril.

Segundo a autarquia, os equipamentos de monitoramento terão limites de velocidade fixados entre 40 e 50 km/h e irão contemplar 15 vias, distribuídas entre alamedas, ruas e avenidas, dentro do município. (Veja a lista abaixo.)

Os radares vêm sendo instalados na cidade desde o início deste mês. A empresa vencedora da licitação para implantação e operação dos equipamentos, a Talentech, receberá R$ 466.999,99 por mês para realizar o serviço durante cinco anos.

Em nota, a Emdurb disse que a contratação de radares faz parte da “proposta para a proteção da vida e mobilidade segura em Marília”.

“O município realizará dentro dos próximos dias uma ampla campanha de orientação e educação no trânsito, informando os pontos onde os radares estarão em operação e divulgando o início do funcionamento dos mesmos”, publicou a autarquia.

Ao g1, o presidente da Emdurb, Valdeci Fogaça, informou que os limites de velocidade estão dentro do que diz o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Também disse que a decisão ocorre a partir de estudos sobre o trânsito da cidade.

Veja os locais de instalação e os limites de velocidade dos novos radares

Radares fixos

Avenida Esmeraldas, 701 – 40 km/h

Avenida Esmeraldas, oposto ao 701 – 40 km/h

Avenida Sampaio Vidal, 1639A – 50 km/h

Avenida Sampaio Vidal, 1181 – 40 km/h

Avenida Sampaio Vidal, oposto ao 1181 – 40 km/h

Avenida Sampaio Vidal – Via Expressa – 150 metros antes da Rua Ângelo Seleghin – 50 km/h

Avenida Santo Antônio, 1465 – 40 km/h

Avenida Santo Antônio, oposto ao 1465 – 40 km/h

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes – 130 metros antes da Rua Antônio Serapilha – 50 km/h

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes – 130 metros após a Rua Antônio Serapilha – 50 km/h

Alameda Joaquim Cavina – 180 metros antes da Rotatória do condomínio Boulevard Park Resort – 50 km/h

Alameda Joaquim Cavina – 180 metros após a Rotatória do condomínio Boulevard Park Resort – 50 km/h

Avenida Tiradentes, 900 – 40 km/h

Avenida Tiradentes, oposto ao 900 – 40 km/h

Avenida Tiradentes, 1293 – 40 km/h

Lombadas eletrônicas

Avenida Castro Alves, 1061 – 40 km/h

Avenida Rio Branco – antes da Rua Coroados – 40 km/h

Avenida Rio Branco – após a Rua Coroados – 40 km/h

Radares fixos híbridos (detectam velocidade e avanço de sinal)

Avenida Pedro Toledo com a Avenida Paraná – 40 km/h

Avenida Rio Branco com a Avenida Santo Antônio – 40 km/h

Avenida Tiradentes com a Rua das Roseiras – 40 km/h

Avenida Sanches Cibantos com a Rua Armando Marques – 50 km/h

Avenida Sanches Cibantos com a Avenida Manoel Muller – 40 km/h

Avenida Castro Alves com a Avenida Manoel Muller – 40 km/h

Avenida Sampaio Vidal com a Rua Nove de Julho – 40 km/h

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

valipomponi