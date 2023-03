Marília inicia aplicação da vacina bivalente em pessoas a partir de 18 anos; confira locais e horários

Vacina está disponível nas 52 unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.

A Prefeitura de Marília (SP) vai disponibilizar, a partir desta terça-feira (28), as doses da vacina bivalente para pessoas a partir de 18 anos. A vacina está disponível nas 52 unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.

Para receber a dose de reforço bivalente, a pessoa precisa ter completado o ciclo vacinal, com intervalo de quatro meses da última dose. Caso tenha contraído Covid-19 nos últimos 30 dias, é necessário aguardar para receber a dose.

A dose bivalente reúne anticorpos da subvariante ômicron BA.1 e BA.4 conjugada com BA.5. Os endereços de todas as Unidades de Saúde da cidade podem ser conferidos no site da prefeitura.

