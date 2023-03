Marília registra a primeira morte por tuberculose em 2023

Segundo a Secretaria de Saúde, o paciente era um homem de 53 anos, em situação de rua, que morreu em janeiro. Ilustração mostra a infecção da tuberculose, com nódulo sólido localizado na parte superior do pulmão

Kateryna Kon/Science Photo Libra/KKO/Science Photo Library/AFP/Arquivo

Marília (SP) registrou a primeira morte por tuberculose neste ano. Segundo a Secretaria de Saúde, o paciente era um homem de 53 anos, em situação de rua, que morreu em janeiro.

Nesta sexta-feira (24), é comemora o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Por isso, todas as unidades do centro-oeste paulista fazem campanhas de busca ativa para identificar casos e fazer exames, até dia 31 de março.

Os principais sintomas que podem um quadro de tuberculose são tosse seca persistente e emagrecimento. Se sentir esses ou mais sintomas, é necessário buscar atendimento médico o mais rápido possível.

