marilyn-manson-arrestato-a-los-angeles:-cosa-ha-fatto-il-cantante

Marilyn Manson è finito in manette. Come riporta il Deadline Hollywood la rockstar ha accettato di consegnarsi alla polizia di Los Angeles, in possesso di un mandato di arresto derivante da un episodio verificatosi nel New Hampshire nel 2019.

Il fatto, che sarebbe accaduto durante un concerto, vedrebbe il cantante protagonista di un episodio increscioso: avrebbe aggredito e sputato ad una persona con una videocamera. Il mandato è stato emesso lo scorso maggio, dopo che Manson non aveva risposto alle accuse presentate contro di lui in quella giurisdizione.

Marilyn Manson, vero nome Bryan Hugh Warner, deve rispondere di due capi di imputazione, e potrebbe essere chiamato in giudizio entro metà agosto.

Perché Marilyn Manson è stato arrestato

L’incresciosa vicenda risale all’agosto 2019, quando Marilyn Manson si stava esibendo al Bank of New Hampshire Pavilio. La persona che aveva in mano la videocamera, che non è stata identificata, stava lavorando nella buca sotto il palco quando Manson avrebbe cominciato ad aggredirla. L’avvocato dell’artista ha sempre negato qualsiasi comportamento aggressivo durante lo spettacolo.

In questo periodo Marilyn Manson è alle prese con un altro caso: è stato accusato di violenze da diverse donne. Fatti che risalirebbero nel periodo 2009-2011. Ad accusarlo anche l’attrice Evan Rachel Wood, che ha frequentato l’artista proprio in quegli anni.

L’interprete ha iniziato a frequentare Marilyn Manson quando aveva 19 anni e ha spiegato su Instagram di essere stata abusata per anni dall’ex fidanzato. Evan Rachel Wood ha assicurato di essere stata vittima di un lavaggio del cervello e di essere stata manipolata fino alla sottomissione.

Evan Rachel Wood, oltre che attrice anche sceneggiatrice e produttrice, ha inoltre invitato le case discografiche a non promuovere più il lavoro di Marilyn Manson. Accuse piuttosto gravi che sono state respinte da Dita Von Teese, ex moglie di Manson.

La regina del Burlesque ha sottolineato di non aver mai subito violenze nei sette anni della loro relazione, di cui due di matrimonio. I due sono stati sposati dal 2005 al 2007. Nel 2020 Manson è convolato a nozze con la fotografa Lindsay Usich.