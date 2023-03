Marina Silva visita base atacada por garimpeiros na Terra Yanomami e cita ‘degradação imensurável’ no território

Marina Silva esteve na base de fiscalização em Palimiú, onde agentes do Ibama e demais órgão federais atuam contra garimpeiros ilegais que operam no Território Yanomami. Helicópteros do Ibama em operação contra garimpeiros na Terra Yanomami

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve na Terra Yanomami neste sábado (4) para ver de perto as ações implementadas pelo Ibama de combate ao garimpo. Ela foi à base de fiscalização na comunidade Palimiú, onde garimpeiros armados atiraram contra agentes, e sobrevoou regiões invadidas por exploradores de minérios.

Ela se surpreendeu com o que viu no território: “A degradação é imensurável”, afirmou.

O Ibama abriu as ações de repreensão ao garimpo na Terra Yanomami no dia 6 de fevereiro. O trabalho é feito em força-tarefa e já destruiu três aeronaves, equipamentos utilizados na logísticas dos garimpeiros, acampamentos montados na floresta, e apreendeu minérios como ouro e cassiterita.

“É uma visita para ver o que está danando certo, para ver o que precisa ser melhorado e o que precisa ser agregado”, disse Marina em coletiva à imprensa com participação do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, o superintendente do Ibama em Roraima, Diego Milleo Bueno, e o líder Yanomami, Davi Kopenawa.

De acordo com Marina, uma segunda base de fiscalização foi montada no rio Mucajai, na região de Walo Pali. O local é o mesmo onde ocorre o controle das embarcações de garimpeiros que saem do território.

“Nós estamos fazendo uma outra barreira porque queremos estrangular a entrada dos suprimentos do garimpo criminoso dentro da Terra Indígena Yanomami e fazer esse estrangulamento é não deixar entrar combustível, alimentação, garimpeiros e não deixar também sair o produto criminoso do garimpo”, disse a ministra.

O superintendente do Ibama em Roraima, Diego Bueno, afirmou que ações de repressões contra os invasores vão continuar e fez um alerta aos que persistem em continuar ilegalmente no território:

“Aqueles garimpeiros que insistem permanecer na Terra Yanomami, o recado é: vão para as suas casas, procurem outras atividades, porque o garimpo na Terra Yanomami vai ser contido”, frisou Bueno.

A quantidade de área destruída por garimpeiros ilegais no território Yanomami também já havia surpreendido a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, em um sobrevoo: “é muito garimpo, é garimpo infinito”, disse ela em fevereiro.

Coletiva de imprensa Ministério do Meio Ambiente em Boa Vista trata sobre ação contra garimpeiros na Terra Yanomami

Davi Kopenawa, xamã e principal liderança indígena do povo, sentou ao lado de Marina na coletiva. Ele disse que, diante das ações do Ibama contra os garimpeiros, começou a ficar a mais tranquilo – porém, entende que ainda é necessário continuar o combate: “ainda é muito cedo, eu vou agradecer mais tarde”.

“Fico começando a acalmar. O meu povo e eu estamos de luto desde 2020, 2021 e 2022, três anos. Eu agradeço ao Ibama que cuida do Meio Ambiente, dos rios e das florestas. Fui criado na floresta”, destacou.

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária sem precedentes, com casos graves de indígenas com malária e desnutrição severa – problemas agravados pelo avanço de garimpos ilegais nos últimos quatro anos.

Desde o dia 20 de janeiro, a região está em emergência de saúde pública devido ao cenário de desassistência. Desde então, o governo Federal atua para frear a crise com envio de profissionais de saúde, cestas básicas e desintrusão de garimpeiros do território.

