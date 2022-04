Marine Le Pen battue : va-t-elle se retirer de la vie politique ? Elle répond très clairement

À peine battue, Marine Le Pen repart de l’avant. Ce dimanche 24 avril, la candidate du Rassemblement national a récolté 42% des voix à l’issue du second tour de l’élection présidentielle. Insuffisant pour battre Emmanuel Macron et devenir la prochaine présidente de la République. Quelques minutes après l’annonce des résultats, elle a retrouvé ses soutiens réunis dans son QG, situé dans le 16ème arrondissement de Paris, où elle a donné un discours.

Durant sa prise de parole, Marine Le Pen a tout d’abord salué “en dépit de deux semaines de méthodes déloyales, violentes”, le fait que les idées “que nous représentons arrivent à des sommets un soir des élections. Avec plus de 43% des voix, le résultat représente en lui-même une éclatante victoire”. “Les Français manifestent ce soir le souhait d’un contrepouvoir fort à celui d’Emmanuel Macron, d’une opposition qui va continuer à les défendre et à les protéger”, a-t-elle poursuivi.

Marine Le Pen tournée vers les législatives

Afin de continuer à lutter contre le pouvoir en place, Marine Le Pen n’a laissé aucune place au doute quant à son avenir politique. “Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques uns, plus que jamais je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l’énergie, la persévérance et l’affection que vous me connaissez”, a-t-elle déclaré face à ses sympathisants. Et pour ce faire, Marine Le Pen a un objectif en tête. “La partie n’est pas tout à fait jouée car dans quelques semaines auront lieu les législatives (…) Par conséquent, nous lançons ce soir la grande bataille des Législatives. Je mènerai cette bataille auprès de Jordan Bardella avec tous ceux qui auront le courage de s’opposer à Emmanuel Macron avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps”. Rendez-vous donc les 12 et 19 juin prochains pour les élections législatives qui promettent une nouvelle grande bataille entre les deux adversaires.

