marinha-do-brasil-abre-processo-seletivo-com-59-vagas-para-o-rn;-saiba-como-se-inscrever

Marinheiro Ivanilson / Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil abriu inscrições para seção de 570 profissionais. No Rio Grande do Norte, serão 59 oportunidades com inscrições abertas até o domingo (29), com oportunidades para o nível médio técnico para as cidades de Natal e Areia Branca.

De acordo com o edital, podem participar homens e mulheres com idade entre 18 e 41 anos que cumpram os requisitos para a vaga pleiteada. Para participar da seleção, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 65.

As inscrições podem ser feitas no site “Ingresso na Marinha”. As vagas são para o 3º Distrito Naval, que contempla os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Provas

O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva com 50 questões, sendo 25 questões sobre Língua Portuguesa e 25 sobre Formação Militar-Naval.

Os aprovados serão convocados para as próximas etapas:

Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Verificação de Documentos (VD);

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

Designação à Incorporação e Incorporação.

Serviço:

Curso de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (C-FIC) e médio técnico

Inscrições: site da Marinha

Inscrição: até o dia 29 de janeiro

Taxa de inscrição: R$ 65,00

Telefones para contato: (84) 3216-3083 / 3087

