marinha-investiga-acidente-que-deixou-jovem-ferido-na-praia-de-rifaina,-sp

Kaique Barbosa, de 23 anos, estava em moto aquática quando foi atingido por lancha. Vítima sofreu fratura exposta no braço. Piloto fugiu, diz PM. Moto aquática pilotada por homem de 23 anos foi atingida por lancha na Praia de Rifaina, SP

A Marinha do Brasil (MB) disse nesta segunda-feira (30) que instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente entre uma lancha e uma moto aquática na Praia de Rifaina (SP).

Na ocasião, o jovem Kaique Barbosa, de 23 anos, estava na moto aquática atingida pela embarcação. Segundo a Polícia Militar (PM), o piloto fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

A vítima sofreu uma fratura exposta no braço e precisou ser encaminhada a um hospital em Pedregulho (SP). (veja abaixo)

Por meio de nota, a Marinha disse ter enviado uma equipe até o local para coletar informações sobre o caso. A MB também informou que disponibiliza o telefone 185 para o recebimento de denúncias e atendimento a emergências náuticas.

O acidente

De acordo com a PM, o piloto da lancha atingiu a moto aquática por volta das 16h de domingo (29). À EPTV, afiliada da TV Globo, o jovem disse que estava próximo a um píer no momento da colisão.

Inicialmente, a vítima foi socorrida à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Rifaina, mas acabou encaminhada à Santa Casa de Pedregulho (SP).

Jovem pilotava moto aquática quando foi atingido por lancha em Praia de Rifaina, SP

