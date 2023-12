Marino, Ambrogiani(Pd): “Mitreo è simbolo storico che rilancia immagine città”

“Dopo intoppi e ritardi, durati troppo tempo, una delle bellezze storiche della nostra città tornerà finalmente alla pubblica fruizione. Infatti, il Mitreo di Marino potrà riaprire i battenti ai turisti, ai cittadini e ai ragazzi degli istituti scolastici. L’assegnazione della gestione è ormai operativa e nel giro di un paio di mesi vi si potrà accedere di nuovo. Dopo la gara indetta dal Comune di Marino, vinta dall’Archeoclub “Colli Albani”, l’associazione marinese presieduta da Fabiana Giansanti, il santuario del culto di Mitra sarà di nuovo accessibile ai visitatori con un ritorno di immagine per la città e di opportunità per le attività economiche locali, che potranno essere collegate ai flussi turistici. Insomma una notizia importante per il territorio di Marino e di tutti i Castelli Romani. Il Mitreo di Marino mostra, al termine di un percorso sotterraneo, un affresco dipinto nel II secolo dopo Cristo con l’immagine dell’antica divinità orientale nell’atto di uccidere simbolicamente il toro cosmico, che è la rappresentazione del genere fra le più belle e meglio conservate al mondo. Una opera magnifica che ora potrà rinascere”. Così, in una nota stampa, il segretario cittadino del Partito Democratico di Marino, Sergio Ambrogiani.

