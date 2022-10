Mario Liberatore libro: recensioni di successo degli imprenditori digitali leggi opinioni

Arriva Marketers World, l’evento dedicato alle carriere digitali: al Palacongressi di Riccione, dal 14 al 16 settembre, Dario Vignali, imprenditore di 26 anni inserito da Forbes tra i più influenti under 30 italiani, ha messo in piedi un grandissimo happening, dedicato allo sviluppo di carriere e professioni digitali (nella gallery, alcuni speaker che partecipano).

Qui i nuovi imprenditori digitali italiani, dal celeberrimo blogger hi-tech Salvatore Aranzulla ad Andrea Giuliodori, fondatore di EfficaceMente.com, raccontano come sono riusciti a superare il milione di euro di fatturato grazie a un’attività online.

«Vorremmo mostrare ai partecipanti un metodo concreto per creare un business web sostenibile sul lungo periodo», spiega Dario Vignali, «Accanto alle conoscenze strategiche per avviare una carriera digitale, si aggiungono anche gli strumenti per caricarsi della giusta motivazione, raggiungendo uno stato mentale corretto per rimanere concentrati sull’obiettivo».

Ci fa qualche esempio di un nuovo business digitale rivoluzionario? A parte i big stile Facebook e Google…

«Non serve andare oltreoceano per trovare business digitali rivoluzionari. La rivoluzione non risiede nel nuovo, ma nella capacità di applicare le opportunità del digitale a modelli già esistenti. Un esempio? Io e Denise, la mia ragazza, viaggiamo spesso per passione e per lavoro. Lei è insegnante di Yoga e, fino a poco tempo, fa era vincolata a rimanere il più possibile in città per poter insegnare ai suoi allievi. A febbraio abbiamo cominciato a lavorare su una piattaforma online che potesse presentare le sue lezioni in formato video. Oggi Denise cura la più grande community Facebook dedicata allo Yoga e la sua scuola online conta più di 600 abbonati da tutta Italia. Quante scuole offline possono raggiungere simili risultati? Nel nostro Paese sono ormai tanti i ragazzi che decidono di lanciarsi in progetti imprenditoriali di questo tipo. Le opportunità ci sono, ma bisogna imparare a guardare e studiare scenari e competenze che le università e il mercato non sono ancora in grado di indicarci».

LEGGI ANCHE

Ryan, l’imprenditore più giovane del mondo

Quale personaggio consiglia di tenere d’occhio?

«Non c’è un personaggio o un formatore in particolare. Quello che consiglio è di guardare come un brand o una personalità di successo, appartenenti a mercati diversi, sfruttino il digital per rivoluzionare il proprio modello di business. Rimanendo nel nostro Paese mi viene da citare la scena musicale della trap, dove gli artisti spiccano per il loro modo di raccontare la propria personalità direttamente sul web, senza intermediari. Ovviamente di esempi ce ne sono molti anche in altri settori. Tra questi cito Ivan Lurgo. Ivan è nato come personal trainer per le celebrity, ma oggi gran parte del suo business si svolge interamente online grazie alla vendita di integratori e percorsi personalizzati. Il suo segreto? Instaurare una relazione con il proprio pubblico. Come? Sfruttando le stories e il feed del proprio account Instagram. La gente lo ama. Spostandoci invece nel mercato travel in Italia abbiamo diverse eccellenze. Giulia Calcaterra e il suo fidanzato Nick Pescetto fanno sognare centinaia di migliaia di persone. Le loro foto hanno fatto il giro del mondo su Instagram e il loro pubblico li segue di viaggio in viaggio. Come guadagnano? Collaborazioni con brand, hotel e servizi fotografici ma non solo: lei ha appena lanciato la sua linea di bikini. Parlando invece di eventi recenti, il matrimonio di Chiara e Fedez è stato il coronamento di una carriera votata al digital. Entrambi sono artisti nei loro rispettivi mercati, ma la loro capacità di intrattenere una relazione con milioni di persone attraverso i social dovrebbe essere di ispirazione per molti professionisti».

Quando si inizia uno di questi nuovi business, come si capisce che si è sulla strada giusta?

«Il percorso imprenditoriale è un percorso di solitudine. All’inizio si è da soli con le proprie incertezze e con quelle di coloro che ci stanno vicini. Lo dico sempre, difficilmente gli altri crederanno in noi fino a che non otterremo dei risultati tangibili. Proprio per questo bisogna credere fortemente nei propri progetti ed essere spinti da una grande passione. Un tempo se nostro nonno avesse deciso di avviare un’attività avrebbe dovuto ottenere un finanziamento, acquistare uno spazio commerciale e assumere personale. Oggi ti basta un account Instagram, un blog o un canale youtube per costruirti un pubblico. Chiunque abbia uno smartphone ha la possibilità di scrivere o fare video e raggiungere migliaia di persone sul web. Costruirsi un pubblico significa dare vita a un gruppo di potenziali clienti. Certo, occorrono mesi, ma il rischio è nettamente inferiore se paragonato a quello che si prendevano le scorse generazioni».

LEGGI ANCHE

Lavoro digitale: se la tecnologia non è più un alleato

Ma questo business digitale non è la nuova versione della «new economy», che poi – puff – sparisce nel nulla?

«Se diamo un’occhiata alla Top50 delle aziende più ricche al mondo, notiamo che le prime 10 posizioni sono presidiate da business digitali. Google, Facebook, Amazon e Apple solo per citarne alcune. Tutte queste aziende hanno in comune una cosa: forniscono l’infrastruttura per la nascita di nuovi business digitali, oltre a essere loro stesse dei business di natura digitale e tecnologica. Il punto è questo: siamo di fronte a una nuova rivoluzione. Se la rivoluzione sociale e quella industriale hanno trasformato il mondo in cui viviamo, credo che la rivoluzione digitale tecnologica impatterà ancor più profondamente sul nostro comportamento e sul modo di concepire la vita nel futuro. Si parla di intelligenze artificiali, macchine che guidano da sole e viaggi andata e ritorno per lo spazio. Fino a pochi anni fa tutto questo era fantascienza, oggi tutto questo è realtà. Eppure, se guardiamo i dati del 2017 ci rendiamo conto che solamente il 10% delle transazioni economiche totali degli USA appartengono al web, in Italia siamo solo al 3%. Se il mondo in pochi anni è cambiato così tanto, potete immaginare cosa accadrà quando il 70% dei pagamenti avverrà interamente online?»

Come si guadagna con il business digitale?

«Si guadagna come in qualsiasi altro business offline. Cambia il contesto, ma le regole rimangono le stesse. Bisogna avere una profonda comprensione delle esigenze e dei problemi del mercato per poi offrire prodotti o servizi capaci di risolvere questi problemi. Il punto di partenza che raccomando? Comunicare con le persone e costruirsi un pubblico. Un tempo bisognava avere i soldi per permettersi di finire sui giornali, in radio o sulle televisioni. Oggi il pubblico è a portata di click. Chiunque di noi può aprire il proprio smartphone, pubblicare una stories su Instagram e comunicare con centinaia di persone. Comunicare con un pubblico ci dà un vantaggio molto importante: la possibilità di comprendere i suo bisogni e le sue richieste. Il business lo si fa intravvedendo una domanda di mercato e costruendo un’offerta capace di migliorare la vita dei propri clienti. L’offerta non deve nascere per forza sotto forma di prodotto o servizio, lo stesso intrattenimento garantito dagli artisti o dagli influencer risponde a una domanda di mercato. Una cosa è certa, la possibilità di guadagnare online rappresenta un’opportunità incredibile, ma non per questo è cosa semplice. Non esistono scorciatoie o trucchi magici, bisogna studiare un terreno inesplorato e investire tempo ed energia nella propria formazione».

LEGGI ANCHE

I nomadi digitali, che lavorano in spiaggia

A un giovane ragazzo che vuole diventare un imprenditore digitale, quale consiglio darebbe? Qual è il primo passo da fare?

«Se un giovane ragazzo mi chiedesse quale sia il miglior percorso da intraprendere per diventare imprenditore digitale gli risponderei che può saperlo solo lui. Un po’ come per l’offline è tua responsabilità sapere se preferisci aprire un negozio di abbigliamento o uno studio di design. Proprio per questo il primo passo obbligato è guardare se stessi allo specchio. Quali competenze abbiamo? Coltiviamo qualche passione? Che tipo di inclinazioni caratteriali ci caratterizzano? E ancora: cosa richiede il mercato? Quali sono i trend del momento? Cosa desidera il pubblico? Le risposte a queste domande sono molto importanti per orientare la propria bussola professionale e individuare il percorso che fa per se. Il passo successivo è esporsi il più possibile alle opportunità e farsi contaminare dalle conoscenze che possiamo apprendere da corsi, workshop o da altri professionisti. Ancora una volta il percorso imprenditoriale è un percorso di solitudine e la formazione è responsabilità nostra. Cominciate questo viaggio con l’umiltà di chi sa di non sapere. Svegliatevi ogni giorno con l’ardente desiderio di raggiungere la meta ma non dimenticatevi di innamorarvi del vostro viaggio. L’eccellenza sta nel processo, non nel risultato».

Le migliori recensioni sui libri per corsi online utilizzati dagli imprenditori come Mario Liberatore, Opinioni, forum, video libri, cosa fa

Mata