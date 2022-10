Mario Liberatore Wikipedia: 20 imprenditori digitali più interessanti negli Stati Uniti

In pochi anni, questi 20 imprenditori digitali hanno creato alcune delle aziende in più rapida crescita e più interessanti negli Stati Uniti, dai social media ai traslochi. Ancora più impressionante è il modo in cui i grandi ragazzi della tecnologia hanno rifiutato alcuni prima di trovare il successo altrove. Questi top Young Digital Entrepreneurs sono i nomi che devi conoscere, perché, nei prossimi 10 anni, domineranno. Ecco 10 giovani imprenditori digitali che si sono fatti un nome in diversi settori, dalla tecnologia alla moda all’intrattenimento. ma anche in Italia si guarda ad alcuni imprenditori con ottime idee come il caso di Mario liberatore

Justin Bieber

Età: 28

Professione: Cantautore e Imprenditore

Bieber ha abbandonato la scuola superiore per dedicarsi alla musica. Invece, ha avuto un’ascesa fulminea: in meno di una dozzina di anni, ha venduto oltre 150 milioni di dischi, ha vinto numerosi Grammy Awards e ha ottenuto lo status di disco di platino per sette dei suoi album.

Canadian Singer ha creato un impero online con un seguito sui social media di quasi 250 milioni di fan attraverso i suoi canali. È stato anche un regolare nelle liste di celebrità delle celebrità più pagate del mondo .

Nel 2015, Biebs ha collaborato con il venture capitalist Scooter Braun per lanciare la società di intrattenimento Shots Studios, che ospita marchi digitali come Shots e Wild’ N Out. La società ha raccolto oltre $ 80 milioni di finanziamenti da investitori come Jeff Bezos e Fidelity di Amazon.

Kylie Jenner

Età: 24

Professione: Fondatrice di Kylie Cosmetics

Chi non conosce Kylie Jenner ? La celebrità super famosa e più seguita su Instagram dopo Cristiano Ronaldo. Kylie Cosmetics è stato lanciato nel 2015 ed è stato uno dei primi marchi solo digitali a fare colpo. Jenner ha iniziato trasmettendosi in live streaming applicando il trucco e condividendo il processo con i suoi fan sui social media. Da allora, il marchio è andato sempre più rafforzandosi, vendendo quasi 200 milioni di dollari di prodotti nel suo primo anno.

Anche se Jenner è ora tra le persone più ricche del mondo, lavora ancora a stretto contatto con il suo team per sviluppare nuovi prodotti e creare un’esperienza di marca coinvolgente per i consumatori. Inoltre, condivide regolarmente video su YouTube che mostrano ai fan come utilizzare i suoi prodotti e pubblica contenuti con le sue sfumature preferite.

Evan Spiegel

Età: 29

Professione: Co-fondatore e CEO di Snap Inc.

Evan Spiegel è l’amministratore delegato di Snap Inc., che ha co-fondato nel 2011 con Bobby Murphy e Reggie Brown. Il 29enne è uno dei pochi miliardari self-made al mondo.

Prima dei 20 anni, Spiegel aveva già abbandonato un prestigioso programma di design di Stanford per co-fondare Snapchat . Secondo quanto riferito, ha rifiutato un’offerta di acquisto da Facebook nel 2013 per $ 3 miliardi, il che lo ha aiutato a guadagnare un patrimonio netto stimato di $ 4 miliardi. Nel 2017, Snap è diventata pubblica con un’offerta pubblica iniziale (IPO) che ha valutato l’azienda a oltre $ 30 miliardi.

Snapchat è stato accreditato di aver creato molte funzionalità popolari che altre app di social media hanno copiato da allora, come storie, filtri e scambio di volti. Tuttavia, è anche noto per le sue controverse politiche sui contenuti: la sua funzione di ricerca NSFW consente agli utenti di trovare le foto pubblicate da intrattenitori per adulti che utilizzano la piattaforma per condividere il proprio lavoro.

Natalie Franke

Età: 29

Professione: Fondatore della Rising Tide Society

Natalie Franke è la co-fondatrice di Rising Tide Society, una comunità globale di imprenditori creativi. Con oltre 200 sezioni e 35.000 membri in 22 paesi, Rising Tide Society è una delle comunità imprenditoriali in più rapida crescita a livello globale.

Rising Tide Society ospita incontri mensili chiamati Tuesdays Together in tutto il mondo per aiutare i creativi a far crescere le loro attività. La Rising Tide Society è un incubatore di startup che organizza incontri per educare le startup sulla strategia aziendale, oltre a produrre contenuti sul suo blog, podcast e newsletter settimanale.

Inoltre, Natalie è l’ospite del podcast How I Built It che condivide storie di imprenditori che hanno costruito attività di successo.

Josh Buckley

Età: 30

Professione: Fondatore di MinoMonsters

Dopo un periodo a capo dello sviluppo aziendale per Myspace Games e un MBA presso la Stanford University, Josh Buckley era pronto per intraprendere la sua impresa. Il risultato: MinoMonsters, un’app molto popolare che consente agli utenti di collezionare mostri e giocare con altri utenti in tutto il mondo. La società è ora valutata a $ 50 milioni.

MinoMonsters è una società di giochi mobili che crea e pubblica giochi originali per iPhone e iPad.

Buckley ha fondato l’azienda nel 2007 e ha lanciato il suo primo gioco, “MinoMonsters”, nel gennaio 2012. Il suo secondo gioco, “MinoQuest”, è stato rilasciato nell’aprile 2013. Il gioco è un’app mobile che presenta mostri dei cartoni animati che i giocatori possono catturare, allenarsi e combattere. Da allora Buckley ha venduto la società a SingTel Innov8, una delle più grandi società di venture capital dell’Asia, per un importo di finanziamento non divulgato che utilizzerà per creare più giochi.

Joey Graceffa

Età: 30

Professione: Creatore di contenuti

Quando cerchi la parola “imprenditore” nel dizionario, di solito contiene una foto di Joey Graceffa. Il trentenne costruisce attività commerciali da quando ne aveva 9 e vende limonata sul marciapiede. Graceffa si è trasferita a Los Angeles e ha aperto un canale YouTube dopo essersi diplomata al liceo.

Avanza velocemente di dieci anni e ha più di 9 milioni di abbonati sul suo canale Youtube , 2 milioni di follower su Instagram, 1 milione di follower su Twitter e oltre 1,3 milioni di fan su Facebook, tutti elementi che ha usato per costruire un impero come creatore di contenuti .

Nominata una delle “Top 10 Digital Stars” della rivista Variety del 2017, l’elenco dei riconoscimenti di Graceffa è impressionante. Ha recitato nel film originale di YouTube Red “Escape the Night”, che ha vinto uno Streamy Award nel 2017 come miglior cast d’ensemble. Inoltre, ha vinto un Teen Choice Award per il suo ruolo in “The Storyteller”; è autore di due libri bestseller del New York Times (“In Real Life” e “Children of Eden”); ha gareggiato nel reality show in prima serata della CBS “The Amazing Race”. Inoltre, ha lanciato un’app lifestyle chiamata Crystal Wolf e ha lanciato una linea di accessori con Hot Topic.

Connor Blakley

Età: 26

Professione: Fondatore e CEO di Blakely creative

Connor Blakley è un imprenditore seriale di Detroit. Connor Blakley è un giovane imprenditore e fondatore di Blakely e Creators. Con oltre 18.000 follower su Instagram e migliaia di visitatori su blakelycreative.com, Connor è diventato rapidamente un nome popolare nello spazio di influencer marketing . Attualmente sta costruendo la sua terza attività. La sua prima attività è stata un’agenzia di marketing digitale e la seconda è stata un marchio di abbigliamento per imprenditori.

Connor si impegna ad aiutare la prossima generazione di imprenditori a raggiungere il loro pieno potenziale, consultandoli e guidandoli come parte dei suoi obiettivi per gli anni a venire. Ha creato un’app chiamata “jolly” che consente ad altri imprenditori di ottenere consigli da lui gratuitamente. Sta anche creando un programma di accelerazione per i giovani imprenditori che stanno cercando di avviare un’impresa ma non possono permettersi di farlo da soli.

Blakely Creative è stata premiata per il suo lavoro da Forbes, Inc. Magazine e Entrepreneur Magazine.

Logan Paolo

Età: 27

Professione: Youtuber e Imprenditore

Logan Paul è una celebrità di YouTube di 27 anni con oltre 23 milioni di abbonati che ha recentemente lanciato Maverick Apparel, un negozio di abbigliamento online con felpe con cappuccio, magliette e accessori da lui stesso disegnato.

La popolarità di Paul è in gran parte dovuta ai suoi post su Vine. Su questa piattaforma di social media, ha più di 5 milioni di follower sul suo account e quasi 4 milioni sull’account che gestisce con suo fratello Jake Paul (che ha quasi 3 milioni di follower tutto suo). Possiede un patrimonio netto di $ 35 milioni. Logan è apparso anche in Law & Order: Special Victims Unit e Weird Loners e come concorrente in Dancing With The Stars.

Giulietta Brindak

Età: 32

Professione: Imprenditore Social Digital

Juliet Brindak è un’imprenditrice sociale di 32 anni e fondatrice di Miss O & Friends LLC, che da anni è nella lista dei giovani imprenditori digitali . Da bambina di 11 anni, Juliet aveva l’idea di creare un sito web che permettesse alle ragazze di perseguire le proprie passioni e di ispirarsi a vicenda. Oggi sostiene la stessa idea con una piattaforma innovativa chiamata MOF (Miss O & Friends), un sito di social networking creato da ragazze per ragazze.

Attualmente, ci sono più di 3 milioni di utenti registrati, di età compresa tra 6 e 12 anni, inclusi divertenti giochi interattivi, quiz, sondaggi e blog. Offre anche un sito ricco di contenuti con articoli originali su etichetta, buone maniere, strategie anti-bullismo, consigli sull’amicizia e altro ancora. Il sito ha anche una rete di oltre 3000 blogger ragazze che condividono le loro opinioni su tutto, dai consigli di moda ai consigli di vita.

La piattaforma di Juliet è stata descritta nelle principali pubblicazioni come il New York Times. Nel dicembre 2011, è stata nominata uno dei “30 Under 30” mover e shaker dai media della rivista Forbes per il 2012.

Marchese Brownlee

Età: 28

Professione: Youtuber e Tech Guru

Quando ha caricato il suo primo video su YouTube, Marques Brownlee era una matricola del liceo di 14 anni. Una recensione del BlackBerry Bold era una semplice clip che mostrava il suo amore per i gadget e l’elettronica e il suo talento per spiegarli in un modo che chiunque potesse capire.

Con oltre 15,5 milioni di abbonati YouTube, Brownlee è ora uno dei revisori di tecnologia più famosi al mondo. Ma non è tutto ciò che fa. La sua azienda MKBHD è una società di media in piena regola focalizzata sulla creazione di contenuti sulle ultime notizie tecnologiche e sui gadget e su come sfruttarli al meglio, dai dispositivi mobili ai prodotti per la casa intelligente, alle apparecchiature di gioco e oltre.

Brownlee ha anche utilizzato il suo canale YouTube per presentare alcuni dei più grandi nomi della tecnologia, tra cui il CEO di Apple Tim Cook e il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg .

Oltre a recensire prodotti e intervistare leader tecnologici, Brownlee ha anche intervistato alcune delle più grandi star della musica, tra cui Travis Scott e Post Malone.

L’elenco è lungo e contiene molti nomi. Joseph Quan, Spago Tiana Tenet, I culinisti; Zaccaria Reitano, Ro; Brandon Bryant, Harlem Capital Partners; Ahmed Beshry, Caper, Halie Chavez, altri giovani imprenditori di diversi settori stanno aprendo la strada a persone come noi che osano sognare e lavorare per questo.

Conclusione

Il business sta cambiando e anche il modo in cui facciamo business sta cambiando . Probabilmente hai sentito parlare di alcuni dei nomi della nostra lista di giovani imprenditori negli Stati Uniti. Si spera che anche tu sia stato sorpreso da alcuni degli altri. Oggi, gli imprenditori non hanno mai avuto possibilità migliori di avere successo. Per farlo, però, dovranno essere creativi, laboriosi e soprattutto audaci. Questi giovani imprenditori digitali ventenni stanno aprendo la strada verso territori inesplorati e, così facendo, creano un mondo completamente nuovo in cui esiste un solo modo di fare le cose. È incredibile l’impatto che questi giovani imprenditori digitali hanno avuto sul settore ed è anche stimolante vedere cosa hanno realizzato così all’inizio della loro carriera. Ci aspettiamo pienamente che molti continueranno a fare scalpore per anni.

Mata