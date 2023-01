Mariposa que imita beija-flor para fugir de predadores é flagrada em jardim de SC; VÍDEO

Biólogo explica que espécie usa técnica chamada mimetismo, essencial para confundir aves insetívoras. Mariposa que imita beija-flor voa por jardim em Jaraguá do Sul

Uma mariposa que imita beija-flor foi registrada em um jardim de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. Na imagem, é possível ver o inseto voando próximo a flores (assista acima). Além da aparência, o animal parece voar de forma semelhante ao pequeno pássaro.

O biólogo Christian Raboch, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), explicou que se trata de uma mariposa do gênero Aellopos.

“Ela se parece com um beija-flor e isso na biologia é chamado de mimetismo. Na verdade, uma estratégia para confundir os predadores, que geralmente são aves insetívoras, que se alimentam de insetos. A ave vai chegar perto, vai achar que é um beija-flor e não vai acabar predando, não vai acabar comendo”, explicou.

Várias partes do corpo do inseto parecem com as da ave. “Esse bico na verdade não é bico, é uma língua, chamada de probóscide, que as mariposas têm que lembram o bico das aves. Elas também têm uma cauda que é semelhante a dos colibris, que são os beija-flores, e também têm uma listra branca no dorso. Todas as características lembram um beija-flor”, disse Raboch.

Mariposa que imita beija-flor em jardim de Jaraguá do Sul

Reprodução/Rodrigo Murara

Ele também falou sobre a alimentação desse inseto. “As mariposas geralmente têm hábito noturno, mas essa é uma mariposa diurna, então ela se alimenta durante o dia. Ela se alimenta do néctar das plantas”.

Vittorio Ferla