Maritaca Melancia escapa de ser sacrificado ao ganhar próteses de titânio em Barretos, SP

Vídeo do animal adaptado um ano após cirurgia conquistou as redes sociais. Médica veterinária que realizou procedimento atua há dez anos salvando bichos da eutanásia. Maritaca que iria ser sacrificado ganha próteses em Barretos, SP

Há um ano, o destino da maritaca Melancia era certo: ser sacrificado porque não tinha os dois pés. A vida do pequeno pássaro, no entanto, tomou rumo diferente graças ao trabalho da médica veterinária Maria Ângela Panelli, que atua em Barretos (SP). Ela implantou duas próteses no animal e hoje celebra a adaptação do bichinho, que tem vida normal e está sob os cuidados de uma tutora.

O vídeo dos passos de Melancia caiu nas redes sociais e encantou seguidores.

O pássaro foi encontrado há um ano perto de Campinas (SP) e levado para o zoológico da cidade para ser sacrificado já que ele não apresentava condições de vida favoráveis por não ter as duas pernas.

Maritaca ganha próteses em Barretos, SP

Porém, uma estagiária do zoológico decidiu cuidar do animal e o levou para a médica veterinária em Barretos. Uma cirurgia foi feita na tentativa de dar melhores condições de vida a ele.

O procedimento, segundo contou a veterinária, foi bastante delicado, e durou quase quatro horas. Duas hastes de titânio foram usadas para melhor integração com o corpo do animal.

“São cirurgias bem delicadas mesmo. Usamos pinos de titânio intramedular, dentro do osso, para que ele possa ter uma bio-integração correta”, afirma Maria Ângela.

No vídeo publicado nas redes sociais um ano após a cirurgia, Melancia aparece cheio de disposição andando em direção ao celular da tutora que o filma.

A maritaca Melancia, que estava sem as pernas e os pés, teve hastes de titânio implantadas por especialista em Barretos, SP

Vida dedicada aos bichos

Maria Ângela Panelli é de Ribeirão Preto (SP), mas mora em Barretos há 10 anos, mesmo tempo que ela realiza procedimentos de próteses, tanto de bicos como de pernas em animais.

Tudo começou quando se mudou para Barretos e a Polícia Ambiental começou a procurá-la para fazer a eutanásia de alguns animais encontrados machucados.

“Vinha com uma pata quebrada, muitas aves e muitos mamíferos também. E eu não aguentava olhar para a carinha deles, que eles estavam perfeitos, só estava faltando um pedacinho do bico, um pedacinho da perna, uma perna quebrada e matar esse bicho. Eu não consigo fazer isso.”

A médica veterinária Maria Ângela Panelli segura uma arara que teve parte do bico reconstruído em Barretos, SP

Foi então que ela perguntou à Polícia Ambiental se ela poderia tentar salvar esses animais com o conhecimento que ela tinha de ortopedia, e a proposta foi bem recebida.

A partir daí, Maria Ângela começou a fazer o trabalho, muitas vezes voluntário.

“Eu não consigo. Eu não deixo mais de fazer esse trabalho, porque isso me satisfaz.”

Com as redes sociais, ela ganhou visibilidade de tutores do Brasil inteiro que querem ajudar animais em condições parecidas com as do Melancia para terem uma vida melhor e duradoura.

