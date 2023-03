Le imprese, per promuovere i loro prodotti e servizi, sviluppano campagne di marketing che prevedono, tra l’altro, anche l’acquisto e l’utilizzo di banche dati contenenti informazioni personali dei “prospects”, coloro che “in prospettiva” potrebbero diventare clienti. Ecco un vademecum per eseguire gli specifici trattamenti in modo conforme ai principi di protezione dei dati personali

L’articolo Marketing e privacy: come acquisire e gestire banche dati clienti in modo conforme al GDPR proviene da Cyber Security 360.

Ufficio Stampa