Homem de 62 anos foi atingido por estrutura do imóvel onde mora no bairro Ipiranga. Vítima foi socorrida e levada em estado grave ao HC-UE. Mulher conseguiu escapar do acidente. Alerta de imagens fortes

Marquise de casa despenca em cima de idoso em Ribeirão Preto, SP; VÍDEO

A marquise de uma casa despencou em cima de um homem de 62 anos na manhã deste domingo (12) no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto (SP).

Imagens captadas por uma câmera de segurança na Rua Espírito Santo, na zona Norte da cidade, mostram o momento em que o idoso é atingido pela estrutura da própria casa. (assista acima – imagens fortes!)

A vítima foi socorrida e levada em estado grave à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE), segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo.

No vídeo é possível ver o morador lavando a calçada e segurando um rodo por volta das 7h. Ele aparece conversando com uma mulher.

Na sequência, a marquise desaba e atinge a vítima. Já a mulher, que carrega uma sacola e uma bolsa, consegue se livrar do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima.

Marquise desaba em cima de idoso na zona Norte de Ribeirão Preto (SP)

Reprodução/Câmera de segurança

Imóvel interditado

Ao g1, a Prefeitura de Ribeirão Preto disse que a Defesa Civil interditou a residência, onde também mora a companheira do idoso.

A expectativa é que um engenheiro civil vá ao local nesta segunda-feira (13) e avalie se o imóvel está seguro para o retorno da moradora.

Casa onde marquise desabou foi interditada em Ribeirão Preto (SP)

Divulgação/Defesa Civil

