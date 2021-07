martina-colombari-e-il-gesto-‘incriminato’-in-spiaggia:-pazzesco,-bufera-assurda-su-di-lei

Martina Colombari, gesto ‘incriminato’ mentre è sulla spiaggia: è davvero incredibile, su di lei si scatena una bufera davvero assurda, cos’è successo.

Martina Colombari, il gesto in spiaggia non sfugge: è bufera. Fonte Foto: screenshot video

È la vera e propria regina di Instagram, Martina Colombari. Attivissima sul suo canale social ufficiale e, soprattutto, sempre solita ad aggiornare i suoi sostenitori su tutto quello che la riguarda, pochissime ore fa, non ha affatto potuto fare a meno di mostrarsi in spiaggia. Siamo in piena fase estiva, le temperature sono più che cocenti e, molto probabilmente, l’ex Miss Italia ha approfittato di qualche ora libera per godersi un po’ di sano e puro relax al mare. Un momento davvero speciale, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, la bella Colombari ha voluto immortalare con un bel selfie per il suo pubblico. Un selfie che, badate bene, non è assolutamente passato inosservato. E che ha scatenato, in un vero e proprio batter baleno, una bufera assurda su di lei.

Leggi anche –> La casa di Martina Colombari è da sogno, l’avete mai vista? Non immaginerete mai: “dettaglio” pazzesco

A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Nulla di grave, state tranquilli. Stando a quanto si apprende da alcuni commenti apparsi a corredo dello scatto, sembrerebbe che Martina Colombari abbia compiuto un gesto piuttosto ‘incriminato’. Curiosi di saperne di più? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Martina Colombari, il gesto in spiaggia non passa inosservato: bufera incredibile su Instagram

Quello che per la Martina Colombari sembrava una semplice fotografia in spiaggia ha scatenato, in un vero e proprio batter baleno, una bufera davvero assurda su di lei. Perché? Di che cosa parliamo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Leggi anche –> Martina Colombari e Billy Costacurta, li avete mai visti nel giorno del loro matrimonio? Lo scatto del passato: come sono cambiati

Proprio pochissime ore fa, Martina Colombari si è mostrata in spiaggia, in tutto il suo splendore, intenta a mangiare un bel bombolone. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Anzi, un gesto piuttosto normale. In un vero e proprio batter baleno, alcuni dei suoi followers si sono letteralmente scagliati contro l’ex Miss Italia.

Insomma, una foto piuttosto semplice, c’è da ammetterlo, ma che ha scatenato l’immediata reazione da parte di diversi suoi followers. Secondo alcuni, infatti, il gesto di mangiare il bombolone è soltanto ‘scena’, perché appena terminato lo scatto, la bella Martina è pronta già a non mangiarlo.

Fonte Foto: Instagram

Che dire? Si tratta di un odio davvero gratuito. Cosa ne pensate voi?