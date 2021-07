martina-colombari,-il-retroscena-‘piccante’-che-non-ti-aspetti:-i-rapporti-con-suo-marito…-altro-che-‘letto’!

Martina Colombari l’ha raccontato inaspettatamente: quel il retroscena ‘piccante’ con suo marito… altro che ‘letto’!

Martina Colombari e suo marito Alessandro: retroscena piccante (fonte getty)

Modella, attrice e conduttrice televisiva, Martina Colombari non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Classe 1975, la sua carriera è iniziata quando era molto giovane, infatti, ricorderemo, quando all’età di 16 anni ha vinto la fascia di Miss Italia, nel 1991. Da quel momento, è stato tutto in salita e la popolarità e il successo l’hanno completamente avvolta.

Dal 2004, la Colombari è sposata con Alessandro Billy Costacurta, e hanno allargato la famiglia con la nascita, nello stesso anno, del figlio Achille. Proprio per quanto riguarda la sua vita privata, ma entrando in uno spazio più intimo, la bellissima conduttrice ha raccontato dei dettagli molto ‘piccanti’.

Martina Colombari, retroscena ‘piccante’: i rapporti con suo marito

La bellissima Martina Colombari dopo essere stata eletta Miss Italia, nel 1991, a soli 16, ha avuto una carriera tutta in salita, per lei si è aperto un mondo, che l’ha portata dritta al successo, meritatissimo! Ebbene, sappiamo, la Colombari è sposata dal 2004 con Alessandro Billy Costacurta, e nello stesso anno, hanno allargato la famiglia, con la nascita di Achille.

Entrando in uno spazio più intimo, l’attrice, in passato, ha raccontato alcuni particolari molto piccanti che riguardano il rapporto con suo marito: “Una mia vecchia intervista fu intitolata ‘Sesso con Billy? Ricordo ancora le capriole’, vista la mia battuta sulle ginocchia sbucciate perchè le prime volte eravamo sulla moquette”, raccontò allora Martina.

Fonte instagram

E ancora: “Oggi posso solo dire che non me le sbuccio più, ma solo perchè abbiamo il parquet”. Ebbene, sembrerebbe che l’amore non manchi assolutamente tra Martina Colombari e suo marito Alessandro Billy Costacurta!