martina-colombari,-il-sorriso-che-incanta-i-follower:-“sei-sempre-al-top”

Martina Colombari è un personaggio amatissimo dai suoi fan. Da tempo è seguita anche sui social, con la sua bellezza che resta intramontabile

La moglie di Billy Costacurta resta un personaggio amatissimo dai fan. Nel corso degli anni la Miss Italia del 1991 è riuscita a farsi amare per una serie di motivi. In primo luogo per il suo forte fascino che non passa inosservato. Ma anche per altre doti fisiche imponenti che hanno fatto perdere la testa non solo all’ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana di calcio. Ma anche a tanti altri suoi estimatori che la seguono ancora oggi con grandissima passione. Anche se la sua presenza in televisione è calata nell’ultimo periodo, possiamo comunque confermare che sui social la 45enne di Riccione rimane seguitissima.

Sulla sua pagina Instagram conta un milione di follower, numero che dimostra la sua forte popolarità raggiunta nel corso degli anni. Per lei i commenti da parte del gossip non mancano mai. Per la sua classe ed eleganza che rimane inalterata negli anni. Il matrimonio con Costacurta continua a gonfie vele, e tra loro mai uno screzio o un segnale di cedimento. I due si sono sposati nel 2004 e dal loro amore è nato il figlio Achille.

Il suo ultimo post su Instagram ha raccolto una serie infinita di like e commenti da follower innamorati del suo sorriso

Molto attiva sui social, ed in particolar modo su Instagram, Martina Colombari continua a stupire. La sua bellezza infatti è rimasta inalterata, così come la sua freschezza fisica. Che balza agli occhi dei follower che non perdono occasione per dimostrare il loro gradimento nei suoi confronti. Aspetto che si è confermato anche con l’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale.

Lo scatto ha evidenziato anche un sorriso smagliante dell’attrice che come detto continua a rubare i cuori dei suoi follower. Che anche stavolta si sono scatenati con una serie di commenti che hanno esaltato la sua freschezza fisica.

