martina-colombari,-un-bel-sorriso-luminoso-per-la-festa-delle-donne-foto

Martina Colombari dedica un post tramite il proprio profilo Instagram per la Festa delle Donne: la foto in cui sfoggia uno splendido sorriso

Martina Colombari ha deciso di celebrare il giorno della Festa delle Donne, oggi lunedì 8 marzo, condividendo un bellissimo post su Instagram. L’attrice, poche ore fa, ha pubblicato un contenuto sul social network, in cui augura una “buona festa della donna a tutte“, chiudendo il suo messaggio con “W le donne“, ma non solo. Infatti l’ex modella ha anche dedicato a tutte le donne una bellissima poesia di Alda Merini. Questa poesia invita ogni donna a sorridere comunque, anche quando la vita non sorride.

Difatti la poesia in questione si conclude con le seguenti parole.

“Il tuo sorriso sarà

luce per il tuo cammino

faro per naviganti sperduti.

Il tuo sorriso sarà

un bacio di mamma,

un battito d’ali,

un raggio di sole per tutti“.

Martina Colombari, il suo splendido sorriso conquista il popolo del web – FOTO

E ovviamente un messaggio così significativo non poteva che essere accompagnato da una foto in cui Martina sfoggia un meraviglioso sorriso. Si tratta di un’immagine in cui risalta tutta la sua bellezza. Nello scatto in questione la conduttrice televisiva si trova in ginocchio su un bel pratino verde. L’attrice indossa una giacca di colore grigio e ha a tracolla una borsa beige. Perfettamente abbinato, dello stesso colore, è il suo paio di pantaloni.

Anche in questa occasione Martina mostra non solo tutto il suo fascino, ma anche tutta la sua eleganza. Non è un caso dunque che, sia per la sua bellezza che per il suo messaggio, questo post sia stato molto apprezzato dai suoi fan. Infatti questo contenuto ha raggiunto già quota 4mila e 100 ‘like‘ e oltre 50 commenti di complimenti nel giro di 4 ore dalla sua pubblicazione.

