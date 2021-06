Martina e Raffaele di Amici stanno insieme, è ufficiale: lei però sbotta

È ufficiale Raffaele Renda e Martina Miliddi dopo Amici 2021 stanno insieme. Ad annunciare l’inizio di questa relazione, ufficializzandola, è proprio la ballerina di latino americano. La tanto discussa ex concorrente si ritrova a doversi difendere anche dalle critiche che, in questi giorni, sia lei che il cantante calabrese stanno ricevendo sui social. Alcuni telespettatori si sarebbero rivoltati nel vederli trascorrere insieme del tempo a Cagliari, la città in cui vive Martina.

Sin da subito, entrambi non hanno nascosto il loro incontro, tanto che hanno condiviso foto e video che li ritraggono insieme. Nonostante ciò, ancora non era arrivata la conferma ufficiale sull’inizio della loro relazione. Fino a ora il pubblico sapeva che tra loro era in corso una frequentazione, per conoscersi meglio. All’interno del programma, Martina e Raffaele non avevano avuto modo di approfondire la conoscenza.

Inizialmente la Miliddi formava una coppia con Aka7even. La loro storia d’amore è giunta al capolinea e in casetta la ballerina non ha nascosto il suo interesse nei confronti di Raffaele, che ha preferito restare lontano dal gossip. Il cantante calabrese era propenso a concentrarsi esclusivamente sulla musica. Archiviata definitivamente la storia con Aka7even e finito il programma di Maria De Filippi, Martina si è riavvicinata a Raffaele.

“Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice”

Questo è ciò che la Miliddi scrive sulla foto in cui le sue labbra sfiorano quelle di Raffaele. Di fronte alla loro vicinanza, sebbene ancora non ci fosse la conferma ufficiale sulla relazione, molti telespettatori si sono ribellati in questi giorni. Pare che in tanti si stiano scagliando contro Martina, accusandola di aver preso in giro Aka7even nella Scuola di Amici. Sembra non ci siano solo delle semplici critiche tra i commenti, ma anche insulti.

“Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri”

Così, Martina Miliddi risponde a tutti coloro che stanno rivolgendo offese, sia a lei che a Raffaele, in questi ultimi giorni. Conclude questo sfogo, mandando a tutti “un abbraccio fortissimo”. La foto parla chiaro e anche la foto che ha condiviso proprio in questi minuti. Dunque, si può dare ormai per certo che Martina e Raffaele formino una coppia.

Nel frattempo, Aka7even non avrebbe preso bene la vicinanza tra i due. Infatti, gli utenti più attenti hanno notato che sui social il cantante di Loca ha smesso di seguire anche Raffaele.