Martina Miliddi al naturale | La ballerina di Amici senza trucco e filtri: com’è

Martina Miliddi Amici foto – Solonotizie24

Il programma di Amici ha segnato l’avvio della carriera anche per Martina Miliddi, spesso nel mirino delle polemiche durante il talent show, e che dopo Amici di Maria De Filippi è diventata una social influencer sui social e non solo… avete mai visto la ballerina al naturale?

La passata edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi ha visto tra i protagonisti più discussi la ballerina di latino Martina Miliddi, giovane donna e artista pronta a conquistare la scena e il palco nonostante le tante critiche che la professoressa Alessandra Celentano le ha riservato.

Durante il suo percorso l’artista, inoltre, ha fatto discutere per la sua relazione con Aka7even e l’avvicinamento con Raffaele Renda, oggi suo fidanzato. A incantare il web, comunque sia, troviamo una foto che ritrae Martina Miliddi diversa da come i fan l’hanno conosciuta durante l’esperienza al talent show.

Martina Miliddi Amici foto – Solonotizie24

Martina Miliddi dopo Amici

Una volta conclusa l’esperienza vissuta nel talent show, Martina Miliddi sta vivendo la sua bellissima relazione con Raffaele Renda e non solo, molto concentrata sulla sua carriera da ballerina e social influencer.

Non a caso, durante una passata intervista rilasciata a Coming Soon ha ammesso come il talent show l’abbia cambiata, conquistando nuove consapevolezze sulla sua persona e il suo talenti: “La mia passione per il ballo nasce all’età di 5 anni, ero sempre davanti alla tv e imitavo le veline. Il mio papà, che mi guardava sempre, alla fine si decise a portarmi in una scuola di ballo. Ho iniziato a ballare e ho conosciuto il latino, di cui mi sono follemente innamorata”.

Martina Miliddi Amici foto – Solonotizie24

LEGGI ANCHE -> Serena Enardu stravolge il suo look | Cosa ha fatto ai capelli dopo il Grande Fratello Vip

La foto che spopola sul web

La carriera di Martina Miliddi viaggia già su di versi fronti, dalla danza all’attività sui social qui dove ha condiviso una foto che in men che non si dica ha catturato il cuore dei fan, diventando virale sul web.

Martina Miliddi Amici foto – Solonotizie24

La foro in questione, scattata durante una domenica mattina in sala prove, con tanto di scarpette da ballo, ha lasciato i fan senza parole per via della naturalezza con la quale Martina Miliddi si mostra, no make-up a suo seguito e la bellezza di una giovane donna nel fiore dei suoi anni.